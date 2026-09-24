Taucher/Karner-Kremser (SPÖ): Die Wohnungsvergabe NEU startet! Zugang zu leistbarem Wohnen wird gerechter und einfacher

Wien (OTS) -

Wiener SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher und SPÖ-Gemeinderätin und Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Wohnen, Wohnbau, Stadtentwicklung und Frauen Waltraud Karner-Kremser begrüßen den erfolgreichen Start der Wohnungsvergabe NEU. Das neue Bonuspunktesystem machen den Zugang zu Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen einfacher, transparenter und stärker an den Lebensrealitäten der Wiener*innen orientiert. „Leistbares Wohnen ist eine der größten Stärken Wiens und ein wesentlicher Teil der hohen Lebensqualität in unserer Stadt. Mit der Wohnungsvergabe NEU entwickeln wir dieses erfolgreiche Modell weiter und passen es noch stärker an die unterschiedlichen Lebenssituationen der Wiener*innen an“, betont Taucher.

„Wien steht für leistbares Wohnen und sozialen Zusammenhalt. Mit der Wohnungsvergabe NEU entwickeln wir dieses starke Fundament weiter und sorgen dafür, dass die Unterstützung noch besser dort ankommt, wo sie gebraucht wird“, so Karner-Kremser.

Lebensrealitäten werden stärker berücksichtigen

Kernstück der Reform ist das neue Bonuspunktesystem. Künftig wird die gesamte Wohn- und Lebenssituation der Bewohner*innen unserer Stadt berücksichtigt. Zusätzliche Punkte gibt es unter anderem für Alleinerziehende, Jungwiener*innen, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Familien mit zu wenig Wohnraum, Personen mit Pflegeverantwortung oder Menschen mit hohen Wohnkosten. Auch drohender Wohnungsverlust, Trennung, gesundheitliche Einschränkungen und Wohnbedarf aufgrund häuslicher Gewalt fließen in die Vergabe ein. „Das Leben der Menschen ist vielfältig und genauso unterschiedlich sind ihre Wohnbedürfnisse. Wer mehr Unterstützung braucht, soll auch bessere Chancen auf eine passende Wohnung haben. Genau dafür sorgt das neue Punktesystem. Es ist uns Sozialdemokrat*innen ein Herzensanliegen besonders vulnerablen Gruppen schnell und zuverlässig Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, erklärt Karner-Kremser. Wohnungssuchende können sich außerdem erstmals für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen mit nur einem Ticket (oder gemeinsam) vormerken lassen. Der Wien-Bonus und die unbefristeten Mietverträge im Gemeindebau bleiben erhalten. „Wir verbinden Bewährtes mit Neuem. Die Stärken des Wiener Wohnbaus bleiben bestehen, gleichzeitig wird der Zugang einfacher und treffsicherer. Das System ist jetzt fairer, transparenter und orientiert sich stärker an den tatsächlichen Lebensrealitäten der Menschen“, so Taucher.

Erfolgreicher Start zeigt großes Interesse

Die erste Bilanz zeigt, das Interesse am neuen System besteht: Mehr als 38.500 Haushalte haben bereits ein Konto im neuen System angelegt, rund 32.500 Wohnanträge wurden eingebracht und mehr als 13.500 Wiener Wohn-Tickets ausgestellt. Zusätzlich wurden mehr als 12.500 Beratungsgespräche geführt. „Die ersten Zahlen zeigen das große Interesse an der neuen Wohnungsvergabe. Wichtig ist dabei auch weiterhin die persönliche Beratung, denn ein gutes System muss gerecht, transparent und für die Wiener*innen gut zugänglich sein“, betonen die Abgeordneten unisono. (Schluss) ilp