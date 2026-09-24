O'zapft is! Die Wiener Kaiser Wiesn 2026 ist eröffnet

Wien (OTS) -

Mit Festzug, Segnung und traditionellem Bieranstich ist Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest fulminant in seine fünfte Saison gestartet. Jetzt heißt es 18 Tage lang: gemeinsam feiern, genießen und die größte Wiesn-Gaudi des Landes erleben. Schon das erste Wochenende bringt die Kaiserwiese mit Bundesländertagen und einem starken Live-Musik-Programm zum Beben.

O'zapft is! Die Wiener Kaiser Wiesn ist eröffnet - und im Wiener Prater ist die Lebensfreude wieder zu Hause. Mit einem zünftigen Festzug, gelebtem Brauchtum, mitreißender Musik und dem traditionellen Bieranstich fiel heute der offizielle Startschuss für Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest. Zum fünften Mal verwandelt sich die Kaiserwiese bis 11. Oktober in einen Treffpunkt für alle, die gemeinsam feiern, schunkeln, tanzen und österreichische Festkultur in ihrer schönsten Form erleben wollen.

18 Veranstaltungstage, rund 150 Konzerte, knapp 2.000 Musikerinnen und Musiker, drei große Festzelte, fünf Almen und das Wiesn Dorf: Die Wiener Kaiser Wiesn 2026 ist angerichtet. Und schon der Eröffnungstag macht klar: Diese Wiesn hat ordentlich Schwung.

Ein Festzug voller Brauchtum und Lebensfreude

Bereits am Vormittag versammelte sich die Wiesn-Gemeinschaft bei Kolariks Luftburg. Von dort setzte sich der traditionelle Festzug Richtung Kaiserwiese in Bewegung. Pferdekutsche, Musikkapellen, Volkstanzgruppen, Tracht und jede Menge Vorfreude sorgten schon auf dem Weg durch den Wiener Prater für echte Wiesn-Stimmung.

Auf der Kaiserwiese folgte der feierliche Höhepunkt: Dompfarrer Toni Faber nahm die Segnung vor, ehe Klubvorsitzender SPÖ Josef Taucher zum Schlegel griff und mit dem traditionellen Bieranstich die fünfte Wiener Kaiser Wiesn offiziell eröffnete. Dann hallte der Ruf über die Kaiserwiese, auf den alle gewartet hatten: "O'zapft is!"

Unter den Ehrengästen: Alexander Nikolai, BV, Mag. Thomas Peschta, Dompfarrer, Toni Faber, Paul Kolarik, Ferdinand Seebacher, Heinz Pollischansky, Michaela Dorfmeister, Stefan Kubek, Nicole Trimmel, Mag Markus Figl.BV 1, Ernst Nevrivy, Schoko Michi - Michael Reimer, Tanja Duhovic, Silvia Lang - Praterpräsidentin, Hans Enn, Dominik Schmid, Mag. Michael Prohaska, die Lauser, Die Edlseer

„Wenn es nach Monaten der Vorbereitung endlich O'zapft is heißt, die Musik spielt und die Kaiserwiese voller Lebensfreude ist, dann ist das für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Moment. Die Wiener Kaiser Wiesn steht für Brauchtum, Gemeinschaft, Genuss und dafür, gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Genau dieses Gefühl wollen wir in den kommenden 18 Tagen mit unseren Gästen feiern. Die Tore sind offen - jetzt kann die Wiesn-Gaudi richtig losgehen!“

Johann Pittermann, Geschäftsführer der Wiener Kaiser Wiesn

Schon am ersten Tag spielt die Musi groß auf

Musikalisch wurde die Wiesn gleich vom Start weg standesgemäß eingeläutet. Im Gösser Zelt spielten der Gösser Musikverein und Die Edlseer auf, am Abend übernehmen Die Lauser. Im Wiesbauer Zelt sorgen unter anderem die Polizeimusik Wien, Die jungen Zillertaler und am Abend die Dirndl Rocker für Stimmung. Im Nordic Spirit Kaiser Zelt stehen am Abend BEngelS reloaded auf der Bühne. Damit ist der Ton für die kommenden 18 Tage gesetzt: Hier spielt die Musi - und zwar ordentlich.

Das erste Wiesn-Wochenende: drei Bundesländer, volle Musik-Power

Nach der Eröffnung wird nicht lange verschnauft. Von Freitag bis Sonntag stehen gleich drei Bundesländer im Mittelpunkt: Am Freitag, 25. September, wird der Burgenland-Tag gefeiert, am Samstag, 26. September, folgt der Niederösterreich-Tag und am Sonntag, 27. September, der Oberösterreich-Tag. Dazu gibt es von mittags bis abends ein dichtes Live-Musik-Programm in den Festzelten und im Wiesn Dorf.

Programm-Highlights Wochenende 1

Freitag, 25.9. Burgenland-Tag

Die Krochledern, Party Krainer, Bärenstark; abends Die Lauser, BEngelS reloaded und Mountain Crew

Samstag, 26.9. Niederösterreich-Tag

Blasmusikkapelle Hirschbach, Die MarchViertler, MV Marbach an der Donau und Pepi Heuchler Band; abends Die Lauser, Dirndl Rocker und BEngelS reloaded

Sonntag, 27.9. Oberösterreich-Tag

Radio Grün Weiß Live-Frühschoppen, MV Leopoldschlag, Pepi Heuchler Band, Party Krainer und BlechRevolution; im Gösser Zelt am Abend nochmals Die Lauser

Und auch abseits der Festzelte ist viel los: Im Wiesn Dorf wird täglich ab 12 Uhr bei freiem Eintritt gefeiert. Volkstanzgruppen, Blasmusik, Duo Amore, Wutzlpold und weitere Formationen bringen Brauchtum und Musik mitten ins Dorf. In der Bundesländerhütte ist am ersten Wochenende LiLa Schmuckdesign zu Gast. Der Sonntag steht außerdem ganz im Zeichen der Familien - Mama, Papa und Kinder sind beim Familiensonntag herzlich willkommen.

Drei Zelte, fünf Almen und ein Wiesn Dorf zum Genießen

Wer nicht nur wegen der Musik kommt, findet auf der Kaiserwiese jede Menge zum Gustieren und Entdecken. In den drei Festzelten, den fünf Almen und im Wiesn Dorf warten Wiesn-Schmankerl, regionale Spezialitäten, süße Versuchungen und gesellige Plätze zum Zusammensitzen. Rund 30 Standln machen das Wiesn Dorf zur kulinarischen und handwerklichen Entdeckungsreise - von österreichischen Klassikern bis zu neuen Genussmomenten.

Das Festgelände ist täglich ab 12 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Wer also spontan Wiesn-Luft schnuppern, mit Freunden anstoßen, mit der Familie vorbeischauen oder einfach ein paar Stunden österreichische Lebensfreude genießen möchte, ist jederzeit willkommen.

18 Tage feiern, schunkeln und gemeinsam genießen

Bis einschließlich 11. Oktober 2026 wird auf der Kaiserwiese musiziert, getanzt, geschunkelt und geschmaust. Neben dem täglichen Programm warten Schlagernachmittage, Seniorentage, die Raiffeisen Studi Wiesn, die Wiesn Party powered by Prater Dome, die Radio Arabella Single Wiesn, Kalenderpräsentationen und weitere Spezialevents. Erste Festzeltabende sind bereits ausverkauft - für zahlreiche weitere Termine sind noch Tickets und Tischreservierungen erhältlich.

Also: Dirndl und Lederhose aus dem Kasten, Freunde zusammentrommeln und auf zur Kaiserwiese. Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest ist eröffnet. Die Wiener Kaiser Wiesn 2026 kann beginnen: O'zapft is - das Leben is a Fest!



Fotos der Eröffnung hier:

https://we.tl/t-EbiPWuorcXH2vtyE

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