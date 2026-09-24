Familypark lädt zur „Fiesta de los Muertos“

St. Margarethen i.Bgld. (OTS) -

Leuchtende Kürbisse, geheimnisvolle Gestalten und farbenprächtige Skelette: Von 23. Oktober bis 1. November 2026 verwandelt sich der Familypark in eine schaurig-bunte Halloweenwelt. Bei der „Fiesta de los Muertos“ erwartet die Besucherinnen und Besucher zehn Tage lang ein umfangreiches Programm mit Shows, Artistik, Parade, Zauberei und zwei Haunted Houses. Bereits von 16. bis 18. Oktober stimmt ein Halloween Warm-Up auf das große Fest ein.

Aufwendige Dekorationen und stimmungsvolle Beleuchtung prägen während der „Fiesta de los Muertos“ das Erscheinungsbild von Österreichs größtem Freizeitpark. Besonders nach Einbruch der Dunkelheit entfaltet der Park eine besondere Atmosphäre, wenn auch die Fahrattraktionen bei Nacht zum Erlebnis werden.

Ein Schwerpunkt des Halloweenprogramms sind die Shows im großen Zirkuszelt. Zweimal täglich wird eine eigens für Halloween inszenierte Kindershow rund um den Día de los Muertos gezeigt. Akrobatik mit dem Gymnastikball und ein Strong-Man-Act bringen die farbenfrohe Welt des mexikanischen Totenfestes auf die Bühne.

Mit „Dark Wonderland“ präsentiert der Familypark ebenfalls eine neue Abendshow. Auf dem Programm stehen unter anderem Gruppen- und Luftakrobatik, rockiger Gesang und weitere artistische Darbietungen.

Für Gruselfans stehen gleich zwei Haunted Houses zur Verfügung. In „The Underground“ führt der Weg durch eine düstere Welt aus Kanalisation und U-Bahn-Schächten. Im „Nightmare Manor“ warten unheimliche Kreaturen in den finsteren Gängen eines geheimnisvollen Anwesens. Beide Haunted Houses werden ab 14 Jahren empfohlen.

Zweimal täglich zieht außerdem die große Halloween-Parade durch den Familypark. Tanzende Artisten und fantasievoll gestaltete Paradefiguren laden die Gäste dazu ein, sich dem bunten Treiben anzuschließen.

Auf der Open-Air-Bühne finden mehrmals täglich Shows, Mitmachacts und Zaubervorführungen statt. Mit dabei sind unter anderem die Moustache Brothers, Zauberer Patrick Kulo sowie Franz Löchinger & das sprechende Schlagzeug. Ergänzt wird das Programm durch Kürbiskunstwerke des österreichischen Meisterschnitzers Alex Neumayer, Kinderschminken und die drei singenden Kürbisse.

Bereits von 16. bis 18. Oktober 2026 können Besucherinnen und Besucher beim Halloween Warm-Up erste Gruselstimmung erleben. Neben verlängerten Öffnungszeiten stehen Shows auf der Open-Air-Bühne, Kinderschminken und die beiden Haunted Houses auf dem Programm.

Das Halloween Warm-Up findet von 16. bis 18. Oktober 2026 täglich ab 10.00 Uhr statt. Die „Fiesta de los Muertos“ läuft von 23. Oktober bis 1. November 2026 täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr.

Eintritt Warm-up: Ꞓ 41 / Eintritt Fiesta: Ꞓ 43 (online)

Kindershow: Ꞓ 6 / Abendshow: Ꞓ 9 (online & vor Ort)

Haunted House „The Underground“: Ꞓ 6 (online & vor Ort)

Haunted House „Nightmare Manor“: Ꞓ 3 (online & vor Ort)

Ein garantierter Parkeintritt ist nur mit Online-Ticket möglich. Für Jahreskartenbesitzerinnen und Jahreskartenbesitzer ist im Zeitraum von 23. Oktober bis 1. November eine Online-Reservierung erforderlich.

Über den Familypark

Der Familypark der Familypark GmbH in St. Margarethen im Burgenland ist Österreichs größter Freizeitpark. Der Park bietet über 30 Fahrattraktionen und zahlreiche weitere Abenteuer in den vier Themenwelten Erlebnisburg, Bauernhof, Märchenwald und Abenteuerinsel. Außerdem verfügt der Freizeitpark über 17 verschiedene Gastronomie-Bereiche. Während der Saison werden etwa 270 Mitarbeiter in den Bereichen Fahrattraktionen, Gastronomie, Gärtnerei, Technik und Verwaltung beschäftigt. Weitere Informationen: www.familypark.at

Halloween Warm-Up im Familypark

Einstimmung in das große Halloween Event im Familypark

Datum: 16.10.2026 - 18.10.2026

Art: Allgemeine Termine

Ort: Familypark

Märchenparkweg 1

7062 St. Margarethen

Österreich

URL: https://www.familypark.at/halloween/

Halloween - Fiesta de Los Muertos

Großes Halloween Spektakel im Familypark

Datum: 23.10.2026 - 01.11.2026

Art: Allgemeine Termine

Ort: Familypark

Märchenparkweg 1

7062 St. Margarethen

Österreich

URL: https://www.familypark.at/halloween/