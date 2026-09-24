  • 24.09.2026, 14:07:02
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AfD-Fraktion im bayerischen Landtag zu Gast bei FPÖ Niederösterreich im NÖ Landtag

FPÖ-Mühlberghuber empfing AfD Bayern-Ebner-Steiner

Sankt Pölten (OTS) - 

„Es ist uns eine große Freude und eine Ehre, die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag heute bei uns in St. Pölten begrüßen zu dürfen“, sagt FPÖ Niederösterreich Klubobmann-Stellvertreter LAbg. Edith Mühlberghuber am Donnerstag, 24. September 2026.

Was die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag, die mittlerweile mit 32 Abgeordneten im bayerischen Landtag (Anm.: von 203) die drittstärkste Fraktion darstellt, und die FPÖ Niederösterreich verbindet: „Wir sind beide in einem schwarzen Kernland, eben in NÖ und in Bayern, und brechen gerade die alten politischen Strukturen auf und stehen für eine neue Politik: Für uns stehen der Schutz und die Bedürfnisse der eigenen Landsleute ganz klar an erster Stelle – wir vertreten den wahren Willen des Volkes“, so Edith Mühlberghuber und Katrin Ebner-Steiner unisono.

„Beim wichtigen Thema Asyl- und Migrationspolitik vertreten wir dieselbe Linie. Auch in der Familien- und Sozialpolitik haben die AfD und die FPÖ durchaus große Schnittmengen“, stellen Mühlberghuber und Ebner-Steiner fest.

Katrin Ebner-Steiner: „Ich bedanke mich im Namen meiner Fraktion für den offiziellen und herzlichen Empfang der FPÖ hier in Niederösterreich. Im Rahmen unserer Gespräche haben wir wichtige Anregungen für unsere eigene parlamentarische Arbeit gewonnen. Wir werden diese Gespräche in Zukunft intensivieren. Wir sind politische Partner, die vertrauensvoll zusammenarbeiten und gemeinsam für unsere Überzeugungen einstehen.“

Nach einer Führung durch das nö. Landhaus wohnt die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag auch der 42. NÖ Landtagssitzung bei. „Ein gelungenes Zusammentreffen und ein hochinteressanter Austausch unter Freunden“, schließen FPÖ Niederösterreich KO-Stellvertreter LAbg. Edith Mühlberghuber und AfD-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag Katrin Ebner-Steiner.

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Joachim Lielacher, Leitung Presse
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