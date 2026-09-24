Emmerling will Pilotstandort für die sechsjährige Volksschule in Wien

Wien (OTS) -

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling begrüßt den Schulversuch zur sechsjährigen Volksschule und will ihn in Wien umsetzen. Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat heute die Rahmenbedingungen dafür vorgestellt. Volksschulen können gemeinsam mit einer nahe gelegenen Mittelschule oder AHS erproben, wie Kinder bis zur 6. Schulstufe in ihrem Klassenverband weiterlernen. Die Entscheidung über den weiteren Bildungsweg fällt damit erst mit zwölf Jahren.

„Die sechsjährige Volksschule gibt Kindern das, was sie in diesem Alter am meisten brauchen, nämlich Zeit. Genau die fehlt ihnen heute, denn schon nach vier Jahren fällt mitten in einer wichtigen Entwicklungsphase die Entscheidung über ihren weiteren Bildungsweg. Und die hängt oft stärker vom Elternhaus ab als vom Talent des Kindes. Zwei Jahre mehr in der vertrauten Klassengemeinschaft geben Kindern die Chance, herauszufinden, was in ihnen steckt. Das ist ein wichtiger Schritt zu mehr Chancengerechtigkeit und Fairness“, so Emmerling.

Österreich gehört zu den wenigen Ländern in Europa, die Kinder noch nach vier Jahren Volksschule trennen. In den meisten EU-Ländern dauert die Primarstufe sechs Jahre oder länger. Wien hat sich deshalb früh als Pilotstandort angeboten, und das ist sowohl im Wiener Regierungsprogramm als auch im Regierungsprogramm des Bundes verankert.

„Pilotstandort“ heißt, dass einzelne Wiener Schulen gemeinsam die sechsjährige Volksschule freiwillig erproben. „Die Stadt Wien bringt dafür alle Voraussetzungen mit. An den Wiener Bildungscampus-Standorten sieht man bereits, wie gut die Zusammenarbeit zwischen den Schularten funktioniert. Dort lernen Kinder vom Kindergarten bis zur Mittelschule unter einem Dach“, betont Emmerling und ergänzt: „Ich lade alle Wiener Volksschulen ein, gemeinsam mit einer Mittelschule oder einem Gymnasium in ihrer Nähe ihr Interesse zu bekunden. Die Stadt unterstützt sie dabei als Schulerhalterin. Ich bin überzeugt, dass die sechsjährige Volksschule in einer so vielfältigen Stadt wie Wien gelingt, und das ist ein starkes Signal für die Kinder in ganz Österreich.“