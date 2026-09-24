HELLWEG Österreich: Antrag auf Schließung des Unternehmens

Linz (OTS) -

Im Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung über die HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH, eröffnet am 30. Juni 2026 am Landesgericht Linz, ist ein weiterer Schritt gesetzt worden. Der Sanierungsverwalter hat in Abstimmung mit der Schuldnerin am 23. September 2026 beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Schließung des Unternehmens gestellt.

Die Schließung der verbleibenden Unternehmensteile erfolgt im Rahmen der fortschreitenden Verwertung des Warenbestands. Bei der nunmehrigen Schließung handelt es sich im Wesentlichen um die Zentrale in Linz sowie leitende Funktionen.

Es wurden bereits sämtliche Märkte geschlossen. Der Abverkauf der Warenbestände soll in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden heute über die Schließung informiert. Betroffen sind 17 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer.

Die Verhandlungen mit dem potentiellen Investor über die Fortführung der vier Standorte führten bislang zu keinem Ergebnis.

Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass mit den Gläubigern in der Sanierungsplantagsatzung am 25. September 2026 ein Sanierungsplan abgeschlossen werden kann.

Hintergrundinformationen

Über das Vermögen der HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH mit Sitz in Linz wurde am 30. Juni 2026 am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet, nachdem die HELLWEG-Gruppe am 16. Juni 2026 in Deutschland analoge Verfahren eingeleitet hatte. Zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung betrieb das Unternehmen sechs Bau- und Gartenmärkte in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark mit 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Am 12. August 2026 wurde ein Antrag auf Teilbereich-Schließung der Standorte Graz-Raaba und Fürstenfeld mit rund 44 Beschäftigten gestellt, am 31. August 2026 ein Antrag auf insolvenzgerichtliche Schließung der vier verbleibenden Standorte mit rund 116 Beschäftigten.