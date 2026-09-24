Größte Reform der betrieblichen Altersvorsorge beschlossen

Wien (OTS) -

Der Nationalrat hat gestern die größte Reform der betrieblichen Altersvorsorge seit Einführung der Pensionskassen in Österreich beschlossen. Der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen begrüßt den Beschluss als wichtigen Schritt, um mehr Beschäftigten den Zugang zu einer lebenslangen Zusatzpension zu ermöglichen.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien präsentierten MMag. Barbara Eibinger-Miedl, Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen, die Nationalratsabgeordneten Josef Muchitsch von der SPÖ und Mag. Christoph Pramhofer von den NEOS sowie Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen, die zentralen Neuerungen.

Die Reform erleichtert den Zugang zur betrieblichen Vorsorge und schafft zusätzliche Wahlmöglichkeiten bei der Veranlagung der Abfertigung NEU. Beschäftigte sollen ihre Vorsorge künftig stärker an ihren persönlichen Bedürfnissen und ihrem individuellen Anlagehorizont ausrichten können. Zugleich wird die Möglichkeit gestärkt, angespartes Kapital für eine lebenslange Zusatzpension zu nutzen.

Meilenstein für Zusatzpension erreicht

„Mit diesem Beschluss ist ein echter Meilenstein für die betriebliche Vorsorge gelungen. Die Reform schafft die Voraussetzungen dafür, dass deutlich mehr Menschen in Österreich Zugang zu einer lebenslangen Zusatzpension erhalten. Damit wird eine langjährige Forderung des Fachverbands umgesetzt“, erklärt Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen.

Die gesetzliche Pension bleibe die zentrale Grundlage der Alterssicherung. Angesichts der demografischen Entwicklung gewinne eine ergänzende Zusatzpension jedoch weiter an Bedeutung. „Die Menschen wollen ihren Lebensstandard auch im Ruhestand absichern. Dafür braucht es einfache Zugänge, attraktive Rahmenbedingungen und Lösungen, die Sicherheit mit langfristigen Ertragschancen verbinden“, so Zakostelsky.

Mehr Möglichkeiten für die persönliche Vorsorge

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl bezeichnet die Reform als wichtigen Schritt: „In Zukunft gibt es die Möglichkeit, die vom Arbeitgeber ohnehin eingezahlten Beiträge aus der Abfertigung Neu kostenlos und steuerfrei in eine Pensionskasse zu übertragen. Damit eröffnen wir allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Chance auf eine lebenslange Zusatzpension. Gleichzeitig nutzen wir damit die Chancen des Kapitalmarkts stärker als bisher und können so langfristig höhere Erträge ermöglichen. Damit stärken wir die zweite Säule unseres Pensionssystems und schaffen zugleich mehr Bewusstsein für den Wert langfristiger Vorsorge.“

Zugang zur Pensionskasse für alle Beschäftigten

Für SPÖ-Nationalratsabgeordneten Josef Muchitsch steht der konkrete Nutzen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Mittelpunkt: „Bei der betrieblichen Vorsorge müssen die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an erster Stelle stehen. Wir öffnen den Zugang zur Pensionskasse für alle Beschäftigte, führen zersplitterte Konten in den Abfertigungskassen zusammen und sorgen mit niedrigeren Verwaltungskosten dafür, dass mehr vom angesparten Geld bei den Menschen bleibt. Gleichzeitig bleibt die bewährte Abfertigung mit Kapitalgarantie der sichere Standard – niemand wird zu mehr Risiko gedrängt. Und für uns ist klar: Die betriebliche Vorsorge ist eine Ergänzung, die verlässliche Grundlage für ein gutes Leben im Alter bleibt die gesetzliche Pension.“

Zweite Säule wird zu tragender Säule

NEOS-Nationalratsabgeordneter Christoph Pramhofer sieht in der Reform einen wichtigen Modernisierungsschritt: „Bisher war die zweite Säule eher eine schmale Stütze in der Altersvorsorge. Mit dieser Reform machen wir daraus eine echte tragende Säule und sorgen dafür, dass das Vorsorgekapital der Menschen endlich stärker für ihre eigene Pension arbeitet. Wer über Jahrzehnte anspart, soll auch von den Chancen des Kapitalmarkts und vom Zinseszinseffekt profitieren können. Gleichzeitig machen wir die betriebliche Zusatzpension für alle Arbeitnehmer zugänglich. Damit geben wir mehr Menschen die Möglichkeit, aus ihrer angesparten Abfertigung eine lebenslange Zusatzpension zu machen.“

Potenzial der Zusatzpension stärker nutzen

Der Fachverband sieht den Beschluss als entscheidende Grundlage, um die betriebliche Vorsorge in Österreich breiter aufzustellen. Nun komme es darauf an, die neuen Möglichkeiten einfach und verständlich umzusetzen und Beschäftigte umfassend darüber zu informieren.

„Die Reform öffnet eine wichtige Tür. Jetzt müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass möglichst viele Beschäftigte die neuen Möglichkeiten auch nutzen. Unser Ziel ist klar: Die Zusatzpension soll zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Altersvorsorge in Österreich werden – so, wie es Länder wie Dänemark, die Niederlande oder Schweden bereits erfolgreich vorzeigen“, so Zakostelsky abschließend.