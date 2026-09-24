Neue GWSG-Wohnungen in 100 Jahre alten modernisierten Umspannwerk

Wien (OTS) -

Wo einst ein Umspannwerk für die Energieversorgung sorgte, entsteht 100 Jahre später ein neues Zuhause: In der Degengasse 3–5 in Wien-Ottakring hat die GWSG – Teil der Wiener Stadtwerke-Gruppe – ein ehemaliges Umspannwerk aus den Jahren 1926/27 umfassend revitalisiert und 31 moderne geförderte Mietwohnungen geschaffen. Anlässlich der Fertigstellung wurden heute gemeinsam mit Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, den Wiener Stadtwerken, der GWSG und Vertreter*innen des Bezirks symbolisch die Schlüssel an die neuen Mieter*innen übergeben. Die GWSG ist ein gemeinnütziger Wohnbauträger und gehört zur Wiener Stadtwerke-Gruppe.



Bei der Revitalisierung wurde der besondere Charakter des historischen Gebäudes bewahrt und mit zeitgemäßem Wohnkomfort und einer nachhaltigen Energieversorgung verbunden. Die historische Straßenfassade blieb erhalten, während im Inneren moderner Wohnraum mit „Industrial Style“ geschaffen wurde.



„Wien ist eine der attraktivsten Städte der Welt und verfügt über einen enormen historischen Gebäudebestand. Dieser macht einerseits das unvergleichliche Wiener Flair aus, ist aber andererseits auch ein wichtiger Sektor, wenn es darum geht, leistbaren Wohnraum für die Wienerinnen und Wiener zur Verfügung zu stellen. Projekte wie diese zeigen, dass in Wien Wohnen und Klimaschutz Hand in Hand geht. Gerade die Sanierung und Weiterentwicklung unseres Gebäudebestands ist ein wesentlicher Hebel, um hochwertigen Wohnraum zu sichern und gleichzeitig die Stadt klimafit für die Zukunft zu machen. In der Degengasse wird ein fast 100 Jahre altes Gebäude erhalten, umfassend modernisiert und mit neuem Leben erfüllt. Im Zentrum all dieser Bemühungen steht immer die Menschen und die Familien, die von leistbarem Wohnraum bei höchster Wohnqualität profitieren“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.



78 Prozent weniger Heizwärmebedarf



Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der nachhaltigen Energieversorgung und der thermisch-energetischen Sanierung. Das Gebäude wurde an das Wiener Fernwärmenetz angeschlossen und am Dach eine Photovoltaikanlage errichtet. Durch die umfassenden Sanierungsmaßnahmen kann der Heizwärmebedarf des Gebäudes um rund 78 Prozent reduziert werden.



„Die Transformation unserer Stadt entscheidet sich ganz wesentlich an der bestehenden Infrastruktur. Die Degengasse zeigt beispielhaft, wie wir historische Bausubstanz erhalten und Nachverdichten. Mit Fernwärme und Photovoltaik verbinden wir hier zwei wichtige Bausteine der Energiewende mit modernem Wohnen“, erklärt Roman Fuchs, Generaldirektor-Stellvertreter der Wiener Stadtwerke.



Moderner Wohnraum hinter historischer Fassade



Alle Wohnungen verfügen über eigene Freiflächen in Form von Balkon, Loggia oder Terrasse. Zusätzlich steht den Bewohner*innen eine Gemeinschaftsdachterrasse mit Blick über Wien zur Verfügung.



„Bei der Degengasse war es uns besonders wichtig, die Geschichte und den Charakter dieses außergewöhnlichen Gebäudes zu bewahren und gleichzeitig Wohnraum zu schaffen. Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiter*innen, Partnern und beteiligten Unternehmen, die dieses anspruchsvolle Projekt mit großem Einsatz umgesetzt haben. Den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern wünsche ich viele schöne Jahre in ihrem neuen Zuhause“, sagt Sandra Freudensprung, Geschäftsführerin der GWSG.



Auch der Bezirk begrüßt die Revitalisierung des ehemaligen Umspannwerks. Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp betont: „Ottakring wächst und entwickelt sich laufend weiter. Umso wichtiger ist es, vorhandene Gebäude sinnvoll weiterzuentwickeln und daraus qualitätsvollen und leistbaren Wohnraum für die Menschen im Bezirk zu schaffen.“



Das Projekt Degengasse 3–5 auf einen Blick:

31 geförderte Mietwohnungen

rund 1.884 m² Wohnnutzfläche

Standort: Degengasse 3–5, 1160 Wien

Bestandsgebäude: ehemaliges Umspannwerk aus den Jahren 1926/27

Erhalt der historischen Straßenfassade

Private Freiflächen bei allen Wohnungen

Begrünte Gemeinschaftsdachterrasse mit Wienblick

Fernwärmeanschluss

Photovoltaikanlage am Dach

Reduktion des Heizwärmebedarfs um rund 78 Prozent



Fotos finden Sie unter: https://mediastore.wienerstadtwerke.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=onAPHOotNdBz