  • 24.09.2026, 13:40:06
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Ammersin eröffnet neue Getränkewelt in Brunn am Gebirge

Neuer Flagship Store mit 6.000 Getränken auf 800 Quadratmetern, Soft Opening ab 28. September, ab 8. Oktober vier Aktionswochenenden mit Feierpreisen zur Eröffnung

Der Getränkehändler Ammersin eröffnet am 28. September 2026 seinen neuen Flagship Store in der Josef-Strebl-Gasse 6 in Brunn am Gebirge. Ab 8. Oktober warten vier Wochenenden mit Eröffnungsangeboten. Im Bild: der Kassen- und Empfangsbereich des neuen, rund 800 Quadratmeter großen Stores mit Markenwand und Verkaufstheke.

Bei uns kann wirklich jeder einkaufen: ohne Gewerbeanmeldung, ohne Mitgliedskarte und ohne Mindesteinkaufswert. Uns geht es dabei nicht nur darum, Produkte zu präsentieren, sondern Genuss erlebbar zu machen

Robert Brekalo, Geschäftsführer der Rudolf Ammersin Ges.m.b.H.

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Brunn am Gebirge (OTS) - 

Ammersin zieht um: Ab 28. September 2026 öffnet der neue Flagship Store in der Josef-Strebl-Gasse 6 im Soft Opening, ehe ab 8. Oktober vier Wochenenden voller Feierpreise folgen. Auf 800 Quadratmetern erwarten Kundinnen und Kunden künftig 6.000 Getränke.

Der Getränkehändler Ammersin, bekannt unter anderem für Österreichs größten Craftbier-Store BeerLovers in der Gumpendorfer Straße, eröffnet in Brunn am Gebirge seinen neuen Flagship Store. Nur eine Minute vom bisherigen Standort in der Wiener Straße entfernt wartet in der Josef-Strebl-Gasse 6 deutlich mehr Platz und mehr Auswahl auf Kundinnen und Kunden, gestaltet im rohen Industrielook gemeinsam mit dem Einrichtungsspezialisten Wanzl. Die Zentrale des Unternehmens bleibt weiterhin in der Wiener Straße.

6.000 Getränke auf 800 Quadratmetern

Mit dem Umzug gibt Ammersin seinem Sortiment endlich den Platz, den es verdient: 2.000 Weine, 1.500 Spirituosen, 800 Biere, 700 Bio-Produkte, dazu Cider und alkoholfreie Alternativen finden in den Regalen Platz. Gleichzeitig öffnet Ammersin noch stärker Richtung Privatkunden, die am bisherigen, primär auf den Großhandel ausgerichteten Standort oft nur eine Nebenrolle spielten.

Bei uns kann wirklich jeder einkaufen: ohne Gewerbeanmeldung, ohne Mitgliedskarte und ohne Mindesteinkaufswert. Uns geht es dabei nicht nur darum, Produkte zu präsentieren, sondern Genuss erlebbar zu machen“, sagt Robert Brekalo, Geschäftsführer der Rudolf Ammersin Ges.m.b.H.

Bar und 15 Quadratmeter begehbarer Kühlschrank

Herzstück des neuen Flagship Stores ist die hauseigene Bar, an der Kundinnen und Kunden Produkte vor dem Kauf verkosten können. Ergänzt wird das Konzept durch einen rund 15 Quadratmeter großen begehbaren Kühlschrank: Bier, Schaumweine und Blade-Fässer holen sich Kundinnen und Kunden hier gleich eiskalt aus dem Regal. Mit dem rund 800 Biere umfassenden BeerLovers-Sortiment findet auch die Craftbier-Szene aus dem Süden Wiens hier eine neue Anlaufstelle, inklusive fachlicher Beratung.

Offizielle Eröffnung ab 8. Oktober mit vier Wochenenden voller Feierpreise

Auf das Soft Opening folgen ab 8. Oktober vier aufeinanderfolgende Aktionswochenenden, jeweils Donnerstag bis Samstag, mit Sonderpreisen exklusiv für Privatkunden. Welche Produktgruppen im Fokus stehen, kommuniziert Ammersin im Vorfeld jedes Wochenendes über Flugblatt, Newsletter und Social-Media-Kanäle.

Adresse und Öffnungszeiten

GETRÄNKEWELT BRUNN AM GEBIRGE
Josef-Strebl-Gasse 6, 2345 Brunn am Gebirge
Mo–Fr: 9.00–18.00 & Sa: 9.00–16.00
Parkplätze direkt vor dem Geschäft, erreichbar mit den Buslinien 270 (Industriestraße A) und 269 (bis Europaring) von Siebenhirten.

Den Bedarf an Getränken decken in Wien sowie Klosterneuburg weitere Shops:

GETRÄNKEWELT HIETZING
Speisinger Straße 31, 1130 Wien
Mo–Fr: 9.00–18.00 & Sa: 8.00–12.30

GETRÄNKEWELT KLOSTERNEUBURG
Inkustraße 22, 3400 Klosterneuburg
Mo–Fr: 9.00–18.00 & Sa: 9.00–12.30

BEERLOVERS – CRAFT BEER STORE
Gumpendorfer Straße 35, 1060 Wien
Mo–Fr: 11.00–20.00 & Sa: 10.00–17.00

BEERLOVERS ONLINE STORE
www.beerlovers.at, rund um die Uhr geöffnet

SPIRITLOVERS ONLINE STORE
www.spiritlovers.at, rund um die Uhr geöffnet

Über Ammersin

Seit 1897 versorgt die in Brunn am Gebirge ansässige Rudolf Ammersin Ges.m.b.H., die seit Anfang 2018 zu 70 % Teil der Brau Union AG ist, die österreichische Gastronomie sowie den heimischen Handel mit den besten Getränken. Das Traditionsunternehmen ist nicht nur Getränkefachgroßhändler mit Vollsortiment, sondern auch Exklusivimporteur für Marken wie Angostura, Blanton's, BrewDog, Casa Gheller, Chinola, Cocchi, Dos Maderas, Fentimans, Louis Vallon und Pallini. Zur Ammersin Getränkewelt gehören die Standorte in Brunn am Gebirge, Wien-Hietzing und Klosterneuburg, das Bierspezialitätengeschäft BeerLovers mit Onlineshop, der Spirituosen-Onlineshop SpiritLovers sowie die Mikrobrauerei Muttermilch – Vienna Brewery.

Rückfragen & Kontakt

Rudolf Ammersin Ges.m.b.H.
Edit Rainsborough
Telefon: +43 664 887 30 524
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Der Getränkehändler Ammersin eröffnet am 28. September 2026 seinen neuen Flagship Store in der Josef-Strebl-Gasse 6 in Brunn am Gebirge im Soft Opening. Ab 8. Oktober warten vier Wochenenden mit Eröffnungsangeboten. Im Bild: eine Verkaufsgang-Ansicht des neuen Stores mit Bierkisten, Info Point und Sortimentsregalen. [Bild, 17MB]
Vorschau Bild von Der Getränkehändler Ammersin eröffnet am 28. September 2026 seinen neuen Flagship Store in der Josef-Strebl-Gasse 6 in Brunn am Gebirge. Ab 8. Oktober warten vier Wochenenden mit Eröffnungsangeboten. Im Bild: der Info Point des neuen Stores mit Beratungstheke, Spirituosenregalen. [Bild, 18.43MB]

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