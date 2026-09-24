Kulturcard Alsergrund: Kunst und Kultur für alle!

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 24.09.2026, präsentierten Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Katharina Weninger – in Vertretung der amtsführenden Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Veronica Kaup-Hasler – und Bezirksvorsteherin Saya Ahmad im wieder eröffneten Löblich Theater die neue Kulturcard Alsergrund für die Saison 2026/2027. Die traditionsreiche Kulturcard bietet kostengünstigen Eintritt in zehn teilnehmenden Theatern.

„Kunst und Kultur gehören zur DNA Wiens und sind ein wesentlicher Baustein unserer Wiener Lebensqualität. Deshalb arbeiten wir konsequent daran, die Vielfalt von Kunst und Kultur für alle zugänglich zu machen. Die Kulturcard Alsergrund ist das Ergebnis einer großartigen Kooperation zwischen sehr unterschiedlichen Theatern – und in diesem Sinne vorbildhaft für solidarisches Handeln. Darüber hinaus ist die Kulturcard ein lebendiges Beispiel dafür, wie wir das vielfältige Theaterangebot im 9. Bezirk zu einem attraktiven Preis erlebbar machen und damit kulturelle Teilhabe ermöglichen“, freut sich Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft.

„Als Bezirksvorsteherin ist es mir wichtig, dass Kunst- und Kulturangebote für alle leistbar und zugänglich sind. Zum bereits 14. Mal ermöglicht die Kulturcard kostengünstige Theaterbesuche für alle Alsergrunder*innen. Unsere Theater bieten ein vielfältiges und spannendes Programm, und mit der Kulturcard Alsergrund können Sie diese Angebote zu einem attraktiven Preis genießen. Mein herzlicher Dank gilt allen teilnehmenden Theatern, die dieses besondere Angebot durch ihr Engagement Jahr für Jahr möglich machen", betont Bezirksvorsteherin Ahmad.

„Kunst und Kultur sind eine wichtige Säule unserer Gesellschaft – als gemeinschaftlicher Raum, für unsere Wirtschaft und für die Attraktivität unseres Standorts. Die Kulturcard macht dieses vielfältige künstlerische Angebot auch auf Bezirksebene und direkt im Grätzl sichtbar und zugänglich. Ich wünsche allen Alsergrunder*innen eine unterhaltsame und inspirierende Theatersaison“, ergänzt Gemeinderätin Katharina Weninger.

Der Direktor des Theater-Center-Forums, Stefan Mras, organisiert jedes Jahr die Zusammenarbeit der Alsergrunder Bühnen im Rahmen der Kulturcard: „Warum in die Ferne schweifen, das Vergnügen liegt doch so nah. Mit der neuen Kulturcard Alsergrund warten 10 Theater vor Ihrer Haustüre auf Ihren Besuch. Kultur ist Wellness für Ihre Seele.“

Die Karte wird Ende September an alle Haushalte des Bezirks verschickt und bietet für jedes Theater zwei Besuche um 20 Euro pro Person. Die Aktion beruht auf einer Initiative der Theaterbetriebe im 9. Bezirk und wird von der Bezirksvertretung Alsergrund unterstützt.

Teilnehmende Theater sind Bronski & Grünberg Theater, Kabinetttheater, Schauspielhaus Wien, Schubert Theater, Löblich Theater, Theater Experiment am Liechtenwerd, Theater-Center-Forum, Volksoper, Volkstheater und WUK Performing Arts.