- 24.09.2026, 13:08:32
- /
- OTS0144
Termine am 25. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.30 Uhr, Pressegespräch zum Thema „Gumpendorfer Straße - was jetzt passieren muss!“ mit Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht und Gemeinderätin Claudia Laschan. Anmeldung/Akkreditierung erforderlich (15., Bezirksvorstehung, Gasgasse 8-10, Stiege 1, 2. Stock)
(Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK