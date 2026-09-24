Kein Frieden ohne Frauen*: Frauenfriedenskongress fordert Stärkung der österreichischen Friedens- und Sicherheitspolitik

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Kein Frieden ohne Frauen*“ veranstaltet WILPF Austria am 29. September 2026 in Wien den 3. Frauenfriedenskongress. Angesichts weltweit eskalierender Konflikte und Militarisierung diskutieren zahlreiche Expertinnen aus verschiedenen Bereichen, welche Politik es braucht, um in Österreich und Europa nachhaltigen Frieden langfristig zu sichern. Die Veranstaltung beginnt mit einer Eröffnungsrede der renommierten österreichischen Autorin Marlene Streeruwitz, die das „Handbuch gegen den Krieg“ verfasste.

Vorläufiges Programm im Anhang.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Kontakt für Interviews mit Expertinnen: Rosa Logar, 0664 311 9458, [email protected]



