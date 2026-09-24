Jahr der Bäuerinnen: Bauernbund macht Vielfalt der Frauen in der Landwirtschaft sichtbar

Wien (OTS) -

Betriebsleiterin, Unternehmerin, Tierhalterin, Funktionärin oder Mutter: Bäuerinnen übernehmen viele Aufgaben und das oft gleichzeitig. Im Internationalen Jahr der Bäuerin 2026 macht der Österreichische Bauernbund diese Vielfalt mit seiner Kampagne „Wir sind Bäuerinnen. Jede auf ihre Art.“ sichtbar. Auf der bereits gestarteten Website mitmachen.bauernbund.at sind Bäuerinnen aus ganz Österreich eingeladen, ihre persönliche Geschichte zu teilen.

„Bäuerinnen führen Betriebe, entwickeln neue Ideen und übernehmen Verantwortung in ihren Familien, Gemeinden und Vereinen. Sie gestalten unsere Landwirtschaft und den ländlichen Raum entscheidend mit. Diese Leistung verdient Aufmerksamkeit und Anerkennung. Mit der Aktion wollen wir die Frauen vor den Vorhang holen und sie selbst erzählen lassen, was Bäuerin sein für sie bedeutet“, betont Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger.

Es gibt nicht die eine Bäuerin

In Österreich werden rund 36 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe von Frauen geführt. Die Kampagne richtet den Blick auf die unterschiedlichen Aufgaben und Lebenswege von Bäuerinnen, unabhängig davon, ob sie selbst einen Betrieb leiten, am Hof mitarbeiten oder Landwirtschaft mit einem weiteren Beruf verbinden.

„Ich bin Interessenvertreterin, Juristin und Bäuerin. Andere Frauen verbinden ganz andere Aufgaben und Erfahrungen. Es gibt nicht die eine Bäuerin. Jede bringt ihre eigenen Stärken ein und jede hat ihre eigene Geschichte. Genau das wollen wir zeigen. Jede von uns ist Bäuerin auf ihre Art und jede kann mitmachen“, erklärt Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl.

Foto einreichen, Geschichte teilen und Teil der Aktion werden

Auf mitmachen.bauernbund.at können Bäuerinnen ein Foto hochladen und zeigen, was Bäuerin sein für sie persönlich bedeutet. Aus den eingereichten Bildern wächst ein gemeinsames Sujet, das die vielen Gesichter der Landwirtschaft sichtbar macht.

Begleitet wird die Aktion von einer Videoserie auf den Kanälen des Bauernbundes. Den Auftakt machte Bauernbund-Direktorin Corinna Weisl. Weitere Bäuerinnen geben Einblicke in ihren Alltag und erzählen von ihren unterschiedlichen Rollen. Die Serie soll laufend wachsen, weitere Teilnehmerinnen sind willkommen.

„Unsere Einladung geht an Bäuerinnen aus allen Bundesländern, Betriebszweigen und Generationen: Macht mit und zeigt, was euch als Bäuerin ausmacht. Sprecht auch andere Frauen an und motiviert sie, ihre Geschichte zu teilen“, so Neumann-Hartberger.

„Wir laden alle Bäuerinnen ein, mitzumachen und ihre persönliche Geschichte zu erzählen“, so Weisl abschließend.

Jetzt mitmachen: mitmachen.bauernbund.at