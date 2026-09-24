  • 24.09.2026, 12:04:32
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Versicherungswirtschaft begrüßt die Reform der betrieblichen Altersvorsorge

Wien (OTS) - 

Die gestern im Nationalrat beschlossene Reform der 2. Säule bietet attraktive Möglichkeiten für die Vorsorge, auch im Bereich von Lebensversicherungen.

„Die gesetzliche Neugestaltung der betrieblichen Vorsorge ist ein wichtiger Meilenstein für die Menschen in Österreich. Die Novelle eröffnet Erwerbstätigen neue Wahlmöglichkeiten in der betrieblichen Altersvorsorge und dabei spielt auch die Lebensversicherung eine zentrale Rolle“, betont Mag. Christian Eltner, Generalsekretär des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO.

Mit der Reform wird die Übertragung der Abfertigungsgelder in Lebensversicherungen ermöglicht und steuerlich attraktive Rahmenbedingungen geschaffen. Erfolgt die Übertragung der Abfertigung NEU als Einmalerlag in eine Lebensversicherung, fällt keine Versicherungssteuer an. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können im Rahmen der zweiten Säule künftig stärker von den Vorteilen einer Lebensversicherung profitieren.

Die Lebensversicherungen stellen einen wichtigen Beitrag für die Absicherung gegen Altersarmut dar. Mit rund 6,3 Millionen Verträgen und Leistungen in der Höhe von 26 Millionen pro Arbeitstag sichern sie die Existenzen von vielen Menschen in unserem Land.

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