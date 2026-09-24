  • 24.09.2026, 11:57:02
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"Von der Vision zur Wirklichkeit" - Ein "Erlebnis Österreich" über das Liszt Zentrum in Raiding

Schauspieler Michael Dangl besucht als Franz Liszt das Liszt Zentrum Raiding 20 Jahre nach seiner Eröffnung

Eisenstadt (OTS) - 

Der weltberühmte ungarisch-österreichische Pianist und Komponist Franz Liszt wurde 1811 in der kleinen Ortschaft Raiding, seinerzeit Komitat Ödenburg, geboren. Mit knapp mehr als 900 Einwohner:innen ist die heutige Marktgemeinde im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf noch immer klein, sie verfügt aber seit 2006 über ein außergewöhnliches Konzerthaus: Das Liszt Zentrum Raiding.

Es war ein großes Wagnis, neben dem Geburtshaus von Franz Liszt in Raiding ein modernes 6,8 Millionen Euro teures Konzertgebäude auf die grüne Wiese zu stellen. Unter der Intendanz der Brüder Eduard und Johannes Kutrowatz, einem international renommierten Klavierduo, wird seither am Geburtsort von Franz Liszt ein hochkarätiges Programm mit musikalischer Vielfalt geboten.

Ausgehend vom Liszt Festival im Oktober rund um den Geburtstag des Meisters hat sich über die Jahre ein ganzjähriger Museums- und Konzertbetrieb im Liszt Zentrum Raiding entwickelt: Ganz unter dem Motto "Le concert c'est moi", dem wohl berühmtesten Ausspruch von Franz Liszt: "Das Konzert bin ich!"

Am Sonntag, dem 27. September 2026, um 16.30 Uhr, in ORF 2 besucht Franz Liszt in der Dokumentation, gespielt von Schauspieler Michael Dangl, das Liszt Zentrum Raiding 20 Jahre nach seiner Eröffnung.

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