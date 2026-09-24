Österreichs erste 100-MW-PV-Anlage erhält Batteriespeicher mit über 200 MWh

Nickelsdorf (OTS) -

Burgenland Energie schreibt Energiegeschichte. Vor drei Jahren wurde Österreichs erste Photovoltaik-Anlage mit über 100 Megawatt Erzeugungsleistung errichtet. Mit dem heutigen Spatenstich gemeinsam mit dem Bürgermeister startet in Nickelsdorf die Errichtung eines Batteriespeichers mit über 200 Megawattstunden Speichervolumen. Er ergänzt Österreichs erste Photovoltaikanlage mit mehr als 100 Megawatt Leistung und die bestehende über 100 Megawatt Windkraftkapazität am Standort.

„Vor drei Jahren haben wir mit der Errichtung der ersten 100 Megawatt Photovoltaik-Anlage österreichische Energiegeschichte geschrieben. Drei Jahre später wird erneut in Nickelsdorf Energiegeschichte geschrieben. Es entsteht Österreichs erstes Wind-Sonne-Speicher-Kraftwerk mit über 200 Megawatt Erzeugungsleistung und über 200 Megawattstunden Speichervolumen. Der Bau von rund 40 Großbatterien mit 1.600 Speichermodulen für unseren burgenländischen Wind- und Sonnenstrom hat gestartet.“, erklärt Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie AG.

Der Großspeicher wird in zwei Ausbaustufen errichtet: zunächst rund 60 MWh, anschließend weitere rund 150 MWh.

„Nickelsdorf ist seit vielen Jahren Vorreiter bei erneuerbarer Energie. Nach Windkraft und Photovoltaik setzen wir jetzt gemeinsam den nächsten Schritt und werden auch bei der Speicherinfrastruktur zum Vorreiter im Burgenland und in Österreich“, sagt Bürgermeister Gerhard Zapfl.

Wind- und Sonnenstrom für Abends und Morgens speichern

Der Batteriespeicher verfügt über eine Speicherdauer von rund drei Stunden. Damit kann Sonnenstrom vom Tag für die Abendstunden und Windstrom beispielsweise aus der Nacht für Zeiten mit höherem Strombedarf gespeichert werden.

„Mit dem 210 Megawattstunden Speichervolumen und rund drei Stunden Speicherdauer können wir große Mengen Sonnenstrom vom Tag in den Abend und Windstrom aus der Nacht in die Morgenstunden verschieben. Genau das ist die Aufgabe unseres Wind-Sonne-Speicher-Kraftwerks: Die Erzeugung aus Wind und Sonne zeitlich besser mit dem Strombedarf unserer Haushalte und Unternehmen zusammenzubringen“, so Sharma.

Weniger Abregelung, weniger Importe

Bei den kombinierten Wind- und PV-Anlagen können derzeit aufgrund von Netzengpässen zeitweise rund 15 Prozent der möglichen erneuerbaren Erzeugung nicht genutzt werden.

„Es macht keinen Sinn, heimischen Wind- und Sonnenstrom abzuregeln und wenige Stunden später Strom aus dem Ausland zu importieren. Allein mit dem neuen Speicher in Nickelsdorf können wir künftig rund 18 Millionen Kilowattstunden pro Jahr zusätzlich nutzbar machen – das entspricht rechnerisch dem Jahresstromverbrauch von rund 5.000 Haushalten. Jede Kilowattstunde, die wir im Burgenland erzeugen, wollen wir auch nutzen“, betont Sharma.

Der Speicher nimmt Erzeugungsspitzen auf, entlastet damit die Netze und macht erneuerbare Energie zu einem späteren Zeitpunkt bei Erzeugungsknappheit verfügbar. So können Stromimporte reduziert und die Versorgungssicherheit erhöht werden.

210 MWh Speichervolumen – fünftes großes Strom-Speicherprojekt

Nickelsdorf ist bereits das fünfte große Batteriespeicherprojekt der Burgenland Energie innerhalb kurzer Zeit.

„Die 210 Megawattstunden Stromspeicher hier in Nickelsdorf sind ein wesentlicher Teil unserer insgesamt 700 Megawattstunden großen Speicheroffensive. Wind, Photovoltaik und Speicher bilden gemeinsam die drei Säulen unseres neuen Energiesystems. Speicher reduzieren die Energieimporte, entlasten die Netze und erhöhen unsere Versorgungssicherheit. So machen wir das Burgenland Schritt für Schritt energieunabhängig“, sagt Sharma.

Auch die Burgenländerinnen und Burgenländer sollen unmittelbar vom Ausbau profitieren. Über die Energiegemeinschaft Fanclub Burgenland Energieunabhängig können sie bereits heute Strom aus den heimischen Wind- und PV-Anlagen zu stabilen Energiepreisen nutzen. Künftig sollen auch die Großspeicher Teil der größten Energiegemeinschaft Österreichs werden und die Energieunabhängigkeit der Haushalte und Unternehmen weiter erhöhen.

Zapfl und Sharma abschließend: „Nickelsdorf zeigt, wie das Energiesystem der Zukunft funktioniert: Wind und Sonne erzeugen unsere Energie, Speicher machen sie dann verfügbar, wenn wir sie brauchen. Energie im Burgenland erzeugen, im Burgenland speichern und im Burgenland nutzen – so machen wir uns gemeinsam Schritt für Schritt energieunabhängig.“

Österreichs erstes Wind-Sonne-Speicher-Kraftwerk mit über 200 MWh Speichervolumen - Eckpunkte

Standort: Nickelsdorf

Windkraft: 119 MW (in Betrieb)

Photovoltaik: 118 MW (in Betrieb)

Batteriespeicher: 210 MWh (in Bau)

Fotolink: https://burgenlandenergie.canto.de/b/RS9BH

Fotocredits: Burgenland Energie AG

Bildtext v.l.n.r.: Gerhard Zapfl, Stephan Sharma, Michael Weixelbraun