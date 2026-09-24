Nachhaltige Lösungen statt kurzfristige Dürrehilfen

Munderfing, Parndorf (OTS) -

Wir wissen es, und wir sehen und spüren es mittlerweile auch ganz deutlich – der Klimawandel ist in ganz Europa angekommen. Wahrscheinlich, um zu bleiben. Die Auswirkungen der Erderwärmung sind spürbar: lange Hitzeperioden und unberechenbare Unwetter prägen unseren Alltag. Besonders stark davon betroffen sind Land- und Forstwirtschaft: Ausgetrocknete Böden und Wasserknappheit setzen sie in diesem Sommer enorm unter Druck.

Die Zukunft können wir nicht vorhersagen, aber wir können sie heute schon gestalten und statt abzuwarten, auf proaktive Lösungen setzen. EWS aus dem oberösterreichischen Munderfing hat so eine zukunftstaugliche Lösung entwickelt. Unser Ansatz stärkt gleichzeitig Landwirtschaft, Biodiversität als auch die heimische Stromerzeugung und trägt dazu bei den Wirtschaftsstandort Österreich und unseren Wohlstand langfristig zu sichern.

PV-Hitzeschild stabilisiert Ernteerträge

Bereits 2022 ging unsere erste Agri-PV Anlage EWS Sonnenfeld Bruck an der Leitha, die wir gemeinsam mit dem Energiepark Bruck betreiben, ans Netz. Sie ist das erste realisierte Ergebnis unseres EWS Sonnenfeldes®, welches unser Team gemeinsam mit rund 100 Landwirt:innen zur Doppelnutzung von Grün- und Ackerlandflächen mit weiterhin vorrangiger agrarischer Nutzung entwickelt hat. Mittlerweile ernten wir dort bereits im vierten Jahr nachhaltigen Strom und Getreide. Zahlreiche weitere EWS Sonnenfelder® wurden schon realisiert oder befinden sich in Umsetzung. Die Vorteile der Symbiose werden von Jahr zu Jahr deutlicher.

Die aufgeständerten PV-Paneele schützen Boden und Pflanzen.

Mikroklimatische Veränderungen durch Teilverschattungseffekte begünstigen die Bodenfeuchte und wirken dämpfend bei Hitze und Kälte.

Bei Wetterextremen wie Hagel, Starkregen, Sturm sowie in langen Hitze- und Frostperioden kann das den entscheidenden Unterschied machen und führte beim Winterweizen auf unserer Forschungsanlage in Bruck an der Leitha in diesem Jahr zu einem Mehrertrag von 14 %!

Sonnenfeld-Stromerträge über die Mittagsspitzen hinaus

Die Solarstromerzeugung ist technisch ausgereift, höchst effizient und bei weitem die kostengünstigste Energieerzeugungsform unserer Zeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen PV-Anlagen, die vor allem zur Mittagszeit das Stromnetz teilweise an ihre Grenzen bringen, kann das EWS Sonnenfeld® mit seinen „Sonnenfängern“ punkten. Kurz erklärt sind die PV-Module auf Tischen montiert, die in Ost-West Richtung aufgestellt sind. Geht die Sonne am Morgen im Osten auf, richten sich die Tische automatisch zur Sonne hin aus und folgen ihr im Tagesgang bis zum Sonnenuntergang nach Westen – vollkommen automatisch. Dadurch ermöglichen sie eine maximale Stromernte über den gesamten Tagesverlauf hinweg und das wirkt sich zusätzlich stabilisierend auf das Netz aus.

Aber ein EWS Sonnenfeld® kann noch mehr! Die Modultische sind steuerbar und können vom Landwirt, der Landwirtin für Bewirtschaftungszwecke horizontal gestellt oder bis zu 70° zueinander aufgeklappt werden. Das verhindert nicht nur, dass die Paneele beschädigt oder verschmutzt werden, sondern erleichtert auch die Durchfahrt von Traktor, Mähdrescher und Co.

Warum brauchen wir mehr Agri-PV, Windkraft und Speicher?

Ganz einfach – wir brauchen Strom! Morgen noch viel mehr als heute. Darum braucht es noch mehr als PV-Dachanlagen auf möglichst allen österreichischen Dächern, allen Parkplätzen und allen vorbelasteten Flächen. Und warum sollen wir dabei nicht auf die Doppelnutzung setzen, wenn sie gleichzeitig auch Vorteile für die Landwirtschaft und die Biodiversität bringt?

Der Strom der Zukunft ist jedenfalls aus vielen guten Gründen erneuerbar und regional erzeugt. Die Transformation sichert unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze vor allem dann, wenn der Ausbau schnell genug erfolgt, um der Wirtschaft dauerhaft verlässliche und bezahlbare Energie zur Verfügung zu stellen.

Wind und Sonne sind frei verfügbar, das Potenzial ihrer energetischen Nutzung ist noch weitgehend ungenutzt. In ihrer Kombination mit Speicher sorgen sie für günstigste Strompreise und können schnell errichtet werden. Das EWS Sonnenfeld® ist dabei besonders naturverträglich, kann rückstandslos rückgebaut werden und steht nicht in Konkurrenz zur Landwirtschaft. Die Doppelnutzung bringt auch den doppelten Ertrag. Am Ende bleibt jedoch ein Acker ein Acker.

Alina Mirwald: „Eine hohe Flächeneffizienz ist gerade in einem kleinen und dicht besiedelten Land wie Österreich ganz wesentlich. Wind- und Agri-PV Anlagen bieten hier einfach die beste Option. Hybridparks aus Wind, PV und Speicher sind als perfekte Ergänzung und logische Kombination gerade im Vormarsch. Als Generalübernehmerin liefern wir schlüsselfertige PV-Lösungen und bieten auch bei Windkraft ein Gesamtpaket von der Planung, den behördlichen Bewilligungsunterlagen, der Lieferung und Montage bis zum Betrieb. Wir führen für unsere Kund:innen die unterschiedlichen Stromerzeugungsarten zusammen und erarbeiten Betriebskonzepte inklusive Speicher und Netze.“

Nutzen wir also die Chance und erzeugen heimische, erneuerbare Energie, dort wo sie gebraucht wird und wo Unternehmen investieren. Wir zeigen Ihnen gerne wie.

Über EWS aus Munderfing

EWS plant und setzt als unabhängiges, Eigentümer:innen geführtes Unternehmen seit über 32 Jahren ausschließlich erneuerbare Energieprojekte um. Unser 100köpfiges Expert:innenteam ist an drei Standorten in Munderfing, Parndorf und Wien tätig und hat bereits mehr als 5 Mrd. Euro an Projektvolumen für Kund:innen und Partner:innen abgewickelt. Als Markführendes Planungsbüro im Bereich Windenergie tragen mehr als die Hälfte, der sich in Österreich drehenden Windräder unsere Handschrift. Sie erzeugen 6,5 % des heimischen Stromes. Die von uns entwickelte Agri-PV Anlage EWS Sonnenfeld® ist ein naturverträgliches Konzept zur Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen zur Solarstrom- und Lebensmittelproduktion. Bereits seit 2022 betreiben wir gemeinsam mit dem Energiepark Bruck auf dem Feld von Beppo Harrach die Agri-PV Pilot- und Forschungsanlage EWS Sonnenfeld Bruck an der Leitha mit wissenschaftlicher Begleitung durch die Universität für Bodenkultur Wien. Hybridparks aus Wind- und Solarkraft in Kombination mit Speicher- und Netztechnologie sind stark im Trend.

Wir bieten dafür alle Dienstleistungen für alle Bereiche. Von der ersten Idee, über die Genehmigung, bis zum Bau und dem Betrieb. Als Generalübernehmerin liefern wir (Agri-) PV-Großanlagen auch schlüsselfertig für stromintensive Betriebe und Verbraucher und bieten ganzheitliche Lösungen auf Augenhöhe und in enger Abstimmung mit Gemeinden und Bürger:innen.