Almdudler ist Partner der Wiener Kaiser Wiesn

Wien (OTS) -

Dirndl und Lederhose liegen bereit, die Vorfreude steigt: Heute startet die Wiener Kaiser Wiesn im Prater und Almdudler feiert erstmals mit einer eigenen Almdudler Alm in die Wiesn Saison. Wo Menschen zusammenkommen, gemeinsam dudeln und eine gute Zeit haben, ist das österreichische Original schließlich nicht weit. Gemeinsam mit der Wiener Kaiser Wiesn sorgt Almdudler während der kommenden Wochen für ein abwechslungsreiches Programm, das zeigt, dass Wiesn heute viele Facetten hat:

Den Auftakt macht am 26. September ab 13 Uhr der erste Wiener Kaiser Wiesn Rave von Moments with Febration, gefolgt vom „Almdudler x BAM“ Influencer Party Event. Am 27. September heißt es „AWSM. goes Wiener Kaiser Wiesn“, am 29. September kommen Singles beim Faund Dating Event im VIP-Bereich in der Almdudler Alm auf ihre Kosten.Am 30. September lädt die PINK ALM zur legendären queeren Wiesn-Party, am 6. Oktober folgt ALMABRISS by AnnaGassa und am 10. Oktober übernimmt die DING. Schänke bei ihrem Wiener Kaiser Wiesn Takeover.

Damit bringt die diesjährige Almdudler Alm unterschiedliche Zielgruppen und Veranstaltungsformate unter ein Wiesn-Dach – von Rave und Party bis zum Dating Event. So zeigt sich die Wiener Kaiser Wiesn in den kommenden Wochen mit der Almdudler Alm von vielen musikalischen Seiten für die junge Zielgruppe. Alle Infos und Tickets bei den Veranstaltern und auf der Almdudler Instagram Seite.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben. „Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!

Mehr Informationen auf almdudler.com