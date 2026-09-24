Der „Ö1 Kulturtalk“ am 27. September: „Tanz zwischen Hype und Limit“

Wien (OTS) -

Im „Ö1 Kulturtalk“ am Sonntag, dem 27. September (18.15 Uhr), spricht Ö1-Redakteurin Judith Hoffmann mit der Tänzerin und Choreografin Rebecca Horner, dem Kritiker Paul Delavos, der Tanzexpertin und Kuratorin Andrea Amort und der Künstlerischen Leiterin des Festspielhauses St. Pölten Bettina Masuch über die die Kluft zwischen dem Erfolg internationaler Tanzstars und Festivals in Österreich und die prekären Arbeits-, Förder- und Sichtbarkeitsbedingungen der heimischen zeitgenössischen Tanzszene.

Mit der international gefeierten Tanzkompanie Ballet BC aus Vancouver geht das Festspielhaus St. Pölten in seine 30. Spielzeit. Dass es in einer 60.000-Einwohner-Stadt gelingt, eine solche Spielstätte mit mehr als 1.000 Sitzplätzen vorrangig mit Musik- und Tanzprogramm zu füllen, mag verblüffen. Doch die zuletzt erreichte Auslastung von 86 Prozent scheint dem Konzept recht zu geben. Alles „richtig“ gemacht hat heuer offenbar auch das ImPulsTanz-Festival: Ungebrochen meldet es steigende Besucherzahlen bei Produktionen, Workshops und Veranstaltungen. Stars wie Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus oder die Needcompany zählen zu den langjährigen Stammgästen. Also Tanzbegeisterung, soweit das Auge reicht? Wien und St. Pölten als Hotspots der zeitgenössischen Tanzszene? Die heimische Tanzszene und Tanzkritik zeichnen ein anderes Bild. Allerorts muss gefeilscht und gestritten werden: um Projekt- und Jahresförderungen, Proberäume und Aufführungsmöglichkeiten, um Platz für professionelle Kritik und Berichterstattung in Tages- und Wochenzeitungen – und nicht zuletzt um öffentliche Aufmerksamkeit gegenüber ungleich größeren und publikumswirksameren Genres und Sparten.

Der „Ö1 Kulturtalk“ blickt aus verschiedenen Winkeln – aus künstlerischer und journalistischer, institutioneller und freischaffender, aktivistischer und analytischer Perspektive – auf die große Diskrepanz zwischen umjubelten internationalen Stars und prekärer heimischer Tanzszene, zwischen punktueller Festivalbegeisterung und notorischem Nischendasein.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.ORF.at.