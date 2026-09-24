Saisonstart von „Gute Nacht Österreich“ mit Pensionssystem, FPÖ-Jubiläum und der Affäre Ruck

Wien (OTS) -

Die Sommerpause ist vorbei: Am Freitag, dem 25. September 2026, meldet sich „Gute Nacht Österreich“ um 22.20 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON mit einer neuen Ausgabe zurück. Peter Klien blickt darin nicht nur auf die heißesten Themen des Sommers zurück, sondern nimmt auch die aktuelle Innenpolitik ins Visier.

Im Mittelpunkt steht zunächst das österreichische Pensionssystem. Dazu hat sich Peter Klien in Linz unter Passantinnen und Passanten umgehört. Weiters widmet er sich der FPÖ, die gerade erst den 40. Jahrestag der Parteiübernahme Jörg Haiders gefeiert hat. Außerdem wirft „Gute Nacht Österreich“ einen Blick auf die Affäre um den im Juli zurückgetretenen Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, die auch hochrangige Vertreter der Wiener Stadtpolitik in die Bredouille gebracht hat. Zu Gast im Studio ist die Kabarettistin Malarina.