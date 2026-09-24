Internationaler Lehrgang „Certified Sustainability Communications Expert“ im Wien | 14.–16. Oktober 2026 in Wien

Wien (OTS) -

Ab 27. September 2026 sind EU-weit neue Vorgaben für die Kommunikation von Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen anzuwenden. Sie sind für Marketing- und PR-Verantwortliche in Unternehmen und für die gesamte Kommunikationswirtschaft von großer Bedeutung. Die sogenannte „Empowering Consumers for the Green Transition“-Richtlinie (EmpCo) bringt strengere Regeln für Umwelt- und Nachhaltigkeitsaussagen mit sich: Allgemeine Aussagen wie „umweltfreundlich“, „ökologisch“ oder „klimafreundlich“ dürfen künftig nicht ohne entsprechende faktische Grundlage verwendet werden. Auch bildliche, grafische oder symbolische Darstellungen gelten als solche Umweltangaben. Nachhaltigkeitsaussagen müssen künftig noch enger mit belastbaren Daten, tatsächlichen Nachhaltigkeitsleistungen und rechtlichen Anforderungen abgestimmt werden.

Vor diesem Hintergrund und zur Qualitätssteigerung der Kommunikation zu Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsthemen bieten der Public Relations Verband Austria (PRVA), die Klimaschutzakademie und die International Communications Consultancy Organisation (ICCO), der internationale Dachverband der PR- und Kommunikationsbranche, den Lehrgang „Certified Sustainability Communications Expert“ an.

Der dreitägige englischsprachige Präsenzlehrgang findet von 14. bis 16. Oktober 2026 in Wien statt. Die Ausbildung richtet sich an Kommunikationsexpertinnen und -experten aus Unternehmen und Agenturen und vermittelt praxisorientiertes Wissen für professionelle Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkommunikation. Ergänzend dazu bietet die vom PRVA entwickelte Charta für Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkommunikation schon heute einen Orientierungsrahmen für eine verantwortungsvolle und glaubwürdige Kommunikation, der für alle PRVA-Mitglieder verbindlich ist.

PR-Branche gegen Greenwashing und für faktenbasierte Klimaschutzkommunikation

Im Mittelpunkt des Lehrgangs stehen die wissenschaftlichen Grundlagen von Klimawandel und Klimakrise, der aktuelle politische und rechtliche Rahmen sowie Chancen und Risiken für Unternehmen. Weitere Schwerpunkte sind Klimaneutralität, wissenschaftsbasierte Zielsetzungen und die Entwicklung entsprechender Kommunikationsmaßnahmen.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Erkennen und Vermeiden von Greenwashing. Die Teilnehmenden erfahren, worauf bei Nachhaltigkeitsaussagen vor dem Hintergrund der neuen regulatorischen Vorgaben zu achten ist und wie sich Kommunikationsmaßnahmen faktenbasiert und glaubwürdig gestalten lassen. Damit greift der Lehrgang zentrale Anforderungen auf, die durch die neuen EU-Regeln an die Kommunikation von Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistungen gestellt werden.

Internationale Ausbildung mit ICCO-Zertifizierung

Der Lehrgang findet von 14. bis 16. Oktober 2026, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr, im Büro der Wiener Kommunikationsagentur Skills | Team Farner (Margaretenstraße 70, 1050 Wien) statt. Skills war wesentlich an der Entwicklung des Lehrgangs beteiligt und unterstützt diese Brancheninitiative als Gastgeber.

Die Ausbildung wird auf Englisch durchgeführt. Als Trainer und Vortragende fungieren unter anderem Johannes Naimer-Stach (Klimaschutzakademie), Peter Pototschnig (Klimaschutzakademie) und Jürgen Gangoly (ICCO-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer Skills | Team Farner).

Die Teilnahme kostet 2.090 Euro exkl. USt. Für Mitglieder der PR-Branchenverbände der DACH-Region (PRVA, GPRA und LSA) beträgt die Teilnahmegebühr 1.890 Euro exkl. USt. Beide Preise verstehen sich inklusive ICCO-Zertifizierung.

Das Programm wurde gemeinsam von der Klimaschutzakademie, führenden PR-Verbänden aus dem DACH-Raum (GPRA, PRVA, Österreichisches PR-Gütezeichen und LSA) sowie der international tätigen Auditorganisation AgencyExperts.org entwickelt. Nach erfolgreicher Absolvierung des Trainings und der Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmenden das internationale Zertifikat „Certified Sustainability Communications Expert“ der ICCO.

Nähere Informationen und Anmeldung unter: https://www.klimaschutzakademie.com/lehrgang-certified-sustainability-communications-expert/#lehrgangsstarts

Rückfragen:

Jürgen H. Gangoly, [email protected]

+43 664 2000260

Die Verbandsarbeit wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt:

A1, APA-COMM, Brau Union, DORDA, IFES, IKEA, Observer, Wiener Stadtwerke