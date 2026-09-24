REMINDER AVISO: Einladung zum Spatenstich für die Sanierung der Volksschule am Marco-Polo-Platz heute um 16 Uhr!

Wien (OTS) -

Heute erfolgt der offizielle Spatenstich zur Sanierung der Volksschule am Marco-Polo-Platz 9.

Mit dabei sind unter anderem Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Bezirksvorsteher Georg Papai und Gemeinderätin Astrid Pany. Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Datum: Donnerstag, 24. September 2026

Zeit: 16:00 Uhr

Ort: Volksschule Marco-Polo-Platz 9, 1210 Wien