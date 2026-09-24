„2HOT2DRIVE“ mit Christoph Fritz und Elif Duygu: Teil zwei am 29. September in ORF 1

Wien (OTS) -

Eine aufgeweckte Fahrschülerin, gespielt von Elif Duygu, mitsamt ihrer Entourage macht Christoph Fritz als Fahrlehrer Florian am Dienstag, dem 29. September 2026, ab 23.00 Uhr in ORF 1 sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON wieder zu schaffen: Im finalen zweiten Teil der ORF-Comedy-Miniserie „2HOT2DRIVE“ bekommt die illustre Truppe Zuwachs, denn es nehmen u. a. auch David Scheid und Josef Hader im Fahrschulauto Platz. Außerdem gilt es,das große Ziel zu erreichen – die Fahrprüfung bestehen! Idee und Drehbuch stammen von Monja Art, inszeniert wurde die Miniserie von Kurdwin Ayub, die gemeinsam mit dem Cast auch die Handlung und Dialoge bearbeitet hat. Weitere Informationen sind unter https://presse.ORF.at zu finden.

Mehr zum Inhalt von „2HOT2DRIVE – Teil 2“

Florians (Christoph Fritz) erste Fahrschülerin Yara (Elif Duygu) bringt ihn an seine Grenzen. Zuerst muss er ihre Freundinnen als ständige Mitfahrerinnen akzeptieren, dann auch noch für einen Schaden am Auto aufkommen und zuletzt seinem eigenwilligen Bruder Lukas (David Scheid) aus der Patsche helfen. Wenn Yara jetzt wenigstens die Fahrprüfung schaffen würde. Aber der Fahrprüfer (Josef Hader) wirkt nicht so, als würde ihn Lässigkeit in irgendeiner Art beeindrucken – schlecht für die sonst so aufgeweckte Yara.

„2HOT2DRIVE“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von der KGP Filmproduktion GmbH.

„2HOT2DRIVE“ auf ORF ON streamen

Der zweite Teil von „2HOT2DRIVE“ steht bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON zur Verfügung, wo auch Teil eins weiterhin gestreamt werden kann.