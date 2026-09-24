Relevantes Miteinander für Österreich: ORF-Enterprise verleiht ORF-AWARDS

Wien (OTS) -

BITTE BEACHTEN SIE DIE SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 24. SEPTEMBER 2026, 22.00 UHR

Überzeugende Werbewirkung entsteht, wenn die erfolgreiche Arbeit beispielgebender Teams auf das vertrauenswürdige Umfeld der öffentlich-rechtlichen ORF-Medien trifft. Mit ihnen kommen fast sieben Millionen Menschen in Österreich täglich in Berührung. Mit dieser Reichweitenstärke und Qualität sind sie für Werbetreibende das Maß der Dinge, um die Menschen im Fernsehen, Radio und Digital zu erreichen. Die Teams hinter den besten Werbeerfolgen zeichnet die ORF-Enterprise am Donnerstagabend im Rahmen der ORF-Programmpräsentation mit den ORF-AWARDS aus. Sie werden in den drei Kategorien „GESEHEN“, „GEHÖRT“ und „GEKLICKT“ für die besten Bewegtbild-, Audio- und Digitalkampagnen verliehen. Als einziger Award der Kommunikationsbranche prämieren sie das gemeinsame Werk von Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen.

Gold in der Kategorie „GESEHEN“ geht in diesem Jahr an McDonald’s, DDB Wien, OMD Mediaagentur, PPMNEXT Film und Tom Tukker für die Bewegtbildkampagne „Winter is for Playing“. In der Kategorie „GEHÖRT“ setzt sich die Audiokampagne „100 Jahre Wüstenrot“ von Wüstenrot Bank, Serviceplan Group, Initiative Media und Cosmix Media durch. Den Preis für die beste Digitalkampagne erhält „Bau deinen eigenen BILLA Bio-Beat – direkt im Banner!“ von BILLA, LWND und Mindshare.

DMB. als Kreativagentur und Wavemaker als Mediaagentur holen bei den diesjährigen ORF-AWARDS jeweils zwei Auszeichnungen mit ihren Teams aus Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen. Insgesamt wurden 163 Arbeiten eingereicht, von denen es 30 auf die Shortlists in den Kategorien „GESEHEN“, „GEHÖRT“ und „GEKLICKT“ schafften. Neun davon werden am Donnerstagabend mit Gold, Silber und Bronze in den jeweiligen Kategorien ausgezeichnet.

Roter Teppich für ausgezeichnete Teamplayer und starkes Miteinander

„Die werbetreibende Wirtschaft in Österreich braucht einen verlässlichen, starken und relevanten ORF und der ORF eine florierende und kreative Werbewirtschaft. Der heutige Abend zeigt einmal mehr, wie viel Kreativität und Können hier vorhanden ist. Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern der ORF-AWARDS und möchte mich bei allen bedanken – für das Vertrauen in die öffentlich-rechtliche ORF-Qualität und ihre Investitionen in den Medienstandort Österreich“, so ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher.

„Die ORF-AWARDS sind die Krönung für partnerschaftliche Erfolge, die wir bei der ORF-Enterprise das ganze Jahr leben. Als verlässlicher Partner der Branche stehen wir im Dialog und hören Werbetreibenden, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen zu, um gemeinsam die Qualität, Reichweitenstärke, Innovationskraft und Relevanz der ORF-Medien für fantastische Werbeerfolge zu nutzen. Mit den ORF-AWARDS gratulieren wir allen ausgezeichneten Teamplayerinnen und -playern und rollen dem partnerschaftlichen Miteinander für große Werbewirkung den roten Teppich aus“, sagt ORF-Enterprise-CEO Matthias Seiringer.

63 Juroren brachten ihre Expertise für die ORF-AWARDS 2026 ein

Die besten Radio-Kampagnen hörten sich als Juroren der Kategorie „GEHÖRT“ Marlene Bacher (Jung von Matt DONAU), Verena Bruckner (More Music Studios), Jana David-Wiedemann (BBDO Wien), Martin Eicher (Ottakringer), Susanne Fischer (Hofer), Thomas Kathriner (Blautöne), Nadine Kriegelstein (Das Rund), Michaela Mandl (Mediaplus Austria), Clemens Marx (Marx Tonkombinat Arbeitergasse), Gabriele Piber (WPP Media), Ines Schiemann (Blautöne), Ralph Seda (Squared Circle), Stefanie Winkler-Schloffer (A1), Gerlinde Wohlauf (Österreichische Lotterien) und Cathrin Fuchs (WPP Media) an.

Durch aufmerksamkeitsstarke Digitalkampagnen im reichweitenstarken ORF.at-Network klickte sich die Jury der Kategorie „GEKLICKT“. Sie setzt sich zusammen aus Barbara Ableidinger (Österreichische Lotterien), Lena Artes-Stockinger (Mediaplus Austria), Sebastian Bayer (Serviceplan Group), Roman Breithofer (Media 1), Valerie Brugger (Wiener Städtische), Diego del Pozo (LWND), Bernhard Döller (Billa), Michael Grafenberger (artworx), Marcus Hornek (Ogilvy & Mather), Joanna Jarosz (XXXLutz), Nina Mack (Magenta Telekom), Michael Nagy (Jung von Matt DONAU), Simon Pointner (Studio Freude), Mirko Popofsits (WPP Media), Alina Punz (OMD Mediaagentur), Ramin Rahimi (Media 1), Christoph Schwarzlmüller (Thor) und Gudrun Zeilinger (Porsche Media & Creative).

Einen professionellen Blick auf Bewegtbildkampagnen im ORF-Fernsehen, auf ORF ON und im ORF.at-Network warfen die Juroren der Kategorie „GESEHEN“: Bisi Andrejevic (OMD Mediaagentur), Marcello Demner (DMB.), Anita Elöpataki (Colmobil), Sonja Felber (A1), Christoph Fussi (Austrian Airlines), Stefan Grgic (Wien Nord Serviceplan), Andreas Hochreiter (Porsche Media & Creative), Eva Holz-Dahrenstaedt (Verbund), Bernd Jungmair (Cosmix Media), Dieter Klein (PPM Next Film), Barbara Klinser-Kammerzelt (Magenta Telekom), Tina Köberl (Dentsu), Leopold Kreczy (Wien Nord Serviceplan), Markus Latzka (Wirz Werbeagentur), Marion Löffler (Publicis), Olga Mindel-Speth (Mediaplus Austria), Severin Ogris (Satisfiction Filmproduktion), Matthias Papst (Kaiserschnitt Film), Katrin Pirker (Magenta Telekom), Claudia Plawecki (Mondelez), Bernhard Redl (Mediaplus Austria), Melanie Rondonell (ÖBB), Marcus Stiasny (WPP Media), Eric Stoklassa (Münze Österreich), Thomas Tatzl (DDB Wien), Andrea Tenner (OMD Mediaagentur), Alistair Thompson (DMB.), Katrin Tichy (WPP Media), Andrea Unger-Posch (Ströck) sowie Reka Vass (McDonald’s).

Die Preisträger in der Kategorie „GESEHEN“

GOLD

Auftraggeber: McDonald’s

Titel: Winter is for Playing

Kreativagentur: DDB Wien

Mediaagentur: OMD Mediaagentur

Produktion: PPMNEXT Film; Tom Tukker

SILBER

Auftraggeber: Hornbach

Titel: Kein Projekt ohne Drama.

Kreativagentur: HeimatTBWA

Mediaagentur: Mediaplus Austria

Produktion: Tempomedia Filmproduktion

BRONZE

Auftraggeber: Erste Bank und Sparkasse

Titel: Wake up

Kreativagentur: Jung von Matt DONAU

Mediaagentur: Wavemaker

Produktion: Zauberberg Productions

Die Preisträger in der Kategorie „GEHÖRT“

GOLD

Auftraggeber: Wüstenrot Bank

Titel: 100 Jahre Wüstenrot

Kreativagentur: Serviceplan Group

Mediaagentur: Initiative Media

Produktion: Cosmix Media

SILBER

Auftraggeber: Wiener Städtische Versicherung

Titel: #frausorgtvor

Kreativagentur: DMB.

Mediaagentur: Wavemaker

Produktion: MG Sound; Massive Music

BRONZE

Auftraggeber: Buddy – Gemeinsam gegen Mobbing

Titel: Arschloch

Kreativagentur: AANDRS

Mediaagentur: AANDRS

Produktion: Studio Wunderbar

Die Preisträger in der Kategorie „GEKLICKT“

GOLD

Auftraggeber: BILLA

Titel: Bau deinen eigenen BILLA Bio-Beat – direkt im Banner!

Kreativagentur: LWND

Mediaagentur: Mindshare

Produktion: LWND

SILBER

Auftraggeber: Arbeiter-Samariter-Bund

Titel: Inflatiography

Kreativagentur: DMB.

Mediaagentur: Media 1

Produktion: Digitalbackup

BRONZE

Auftraggeber: Josef Manner & Comp.

Titel: Manner wünscht süße Festtage

Kreativagentur: &US

Mediaagentur: UM PanMedia

Produktion: &US

Über die ORF-Enterprise

Als Vermarktungstochter des ORF zeichnet die ORF-Enterprise exklusiv für die Vermarktung sämtlicher überregionaler Medienangebote des führenden österreichischen Medienkonzerns verantwortlich. Das Portfolio umfasst unter anderem vier Fernsehsender (ORF 1, ORF 2, ORF III Kultur und Information, ORF SPORT +), drei nationale Radiosender (Ö1, Hitradio Ö3, radio FM4), das Printmagazin ORF nachlese, das gesamte Digital-Angebot auf ORF.at, die Streamingplattform ORF ON und den ORF TELETEXT. Im Geschäftsbereich Content Sales International und Licensing sowie Medienkooperationen werden Content und Marken des ORF weltweit lizenziert. Die ORF-Enterprise betreibt auch den ORF-Enterprise Musikverlag sowie ein eigenes Plattenlabel. Das Unternehmen ist die nationale Repräsentanz führender internationaler Kreativfestivals wie Cannes Lions International Festival of Creativity und Veranstalter der nationalen Auszeichnung ORF-AWARDS. An der Spitze des Unternehmens stehen CEO Matthias Seiringer und CFO Heinz Mosser. Die ORF-Enterprise ist eine 100-prozentige Tochter des ORF-Medienkonzerns. Weitere Informationen auf https://enterprise.ORF.at, https://contentsales.ORF.at und https://musikverlag.ORF.at

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf https://www.leisure.at

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