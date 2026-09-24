„Kurzer Prozess“ für die „Soko Linz“ am 29. September in ORF 1

Wien (OTS) -

Mit einem alten und einem neuen Bekannten bekommt es die „Soko Linz“ am Dienstag, dem 29. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON zu tun. Eine Verhandlung am Landesgericht droht ein „Kurzer Prozess“ zu werden, denn der psychiatrische Gutachter wird tot aufgefunden. Längst „Verloschen“ schien das Feuer bei den „Soko Donau“-Dacapo-Ermittlungen um 21.05 Uhr in einem Jahre zurückliegenden Fall – bis der damals Verurteilte entlassen und keine Geringere als die „Soko Donau“-Chefin selbst entführt wird.

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„Soko Linz – Kurzer Prozess“ (Dienstag, 29. September, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON) Mit u. a. Agnes Hausmann, Markus Meyer, Rainer Doppler, Sophie Aujesky und Isabella Händler in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber

Am Linzer Landesgericht ist alles bereit für die Verhandlung. Für den Angeklagten geht es um alles oder nichts. Doch der vom Gericht bestellte psychiatrische Gutachter erscheint nicht, denn er liegt erstochen am Donauufer. Musste er sterben, weil sein Gutachten eine spektakuläre Wendung in dem Strafprozess nach sich gezogen und den Angeklagten ins Gefängnis gebracht hätte? Joe (Katharina Stemberger) und Biggi (Angelika Niedetzky) nehmen die Ermittlungen auf. Dabei machen sie Bekanntschaft mit dem neuen Linzer Staatsanwalt Dr. Christian Windisch (Markus Meyer), der anfangs so gar nicht nach Joes Geschmack ist. Windisch hat die Ehefrau des Angeklagten im Fokus. Aber auch ein Kollege von Windisch, Anwalt Unterpertinger (Rainer Doppler), ein alter Bekannter von Joe, hätte ein Motiv.

Die fünfte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Verloschen“ (Dienstag, 29. September, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Martin Leutgeb in einer Episodenrolle; Regie: Katharina Heigl

Auf dem Weg in die Wache wird „Soko“-Chefin Wolf (Brigitte Kren) entführt. Zeugen haben gesehen, wie sie in einen Kleinlaster gestoßen wurde. Ihr Team ist in höchster Alarmbereitschaft und wird auch bald fündig: Vor 15 Jahren wurde der Entführer wegen des Mordes an seiner Ehefrau verurteilt, nun ist er entlassen worden. Er verlangt nun eine öffentliche Klarstellung seiner Unschuld, hat doch Wolf damals zu seiner Verurteilung maßgeblich beigetragen. Der alte Fall wird aufgemacht, neue Beweise kommen zutage. Es gibt eine Tote, und es zeigt sich, dass der Fall viel komplexer ist, als er scheint.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Linz“ und „Soko Donau“ auf ORF ON streamen

Die neuen „Soko Linz“-Folgen können jeweils bereits sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch zahlreiche „Soko Donau“-Episoden zur Verfügung stehen.