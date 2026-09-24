  • 24.09.2026, 10:52:33
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FPÖ – Alsergrund: Taubenkobel am Donaukanal ist dringend nötig

Klubobmann Gregor Amhof schlägt zwei Standorte vor

Wien (OTS) - 

Da die Taubenplage rund um den Julius-Tandler-Platz zu eskalieren droht, unterstützt die FPÖ-Alsergrund die Frau Bezirksvorsteherin Ahmad bei Ihren Bemühungen am Donaukanal abseits der Aufenthaltsflächen einen Taubenkobel zu errichten, um dort Brutmanagement der Taubenpopulation durchzuführen.

„Einen Standort, der in geeigneter Distanz zum Konfliktort liegt, eine passende Ausrichtung und Gebäudehöhe aufweist sowie die notwendigen infrastrukturellen Anforderungen erfüllt, könnte das Dach der Müllverbrennung Spittelau oder die dortige Park+Ride Anlage darstellen“, so der freiheitliche Klubobmann im 9. Bezirk Gregor Amhof.

Ergänzend hält er fest, dass Lift, Wasserzugang, Lagermöglichkeiten für Equipment sowie ein freier Zugang für Mitarbeiter des Wildtierservice Wien, die den Taubenschlag betreuen würden in beiden Fällen vorhanden wären.

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