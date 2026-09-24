Stromverbrauch daheim senken während einer Reise

Wien (OTS) -

Auch wenn man auf Reisen ist, verursacht der eigene Haushalt weiterhin Stromkosten. Ökostromanbieter Grünwelt Energie erklärt österreichischen Verbrauchern Einsparpotenziale und leicht umzusetzende Maßnahmen, die die Haushaltskasse entlasten und wertvolle Ressourcen schonen.

Versteckte Stromfresser ausschalten

Der heimliche Stromverbrauch entsteht unter anderem durch den Standby-Betrieb von Elektrogeräten wie Fernseher, Konsolen, Heimkinosystemen, Computern, Küchengeräten und WLAN-Routern. Werden diese Geräte vollständig vom Netz getrennt, reduziert sich der Energieverbrauch sofort. Achten Verbraucher nicht nur in der Reisezeit darauf, die Stecker der Standby-Geräte komplett auszustecken, können Sie in einem Einfamilienhaushalt rund 90 Euro und in einer Wohnung um die 50 Euro jährlich sparen. Eine schaltbare Steckerleiste erleichtert dies erheblich.

Ein weiterer Energiespartipp ist, Heizungsanlage und Warmwasserspeicher auf Urlaubs- bzw. Sommerbetrieb umzustellen. Zudem lohnt es sich, einen leeren Kühlschrank vor längeren Reisen abzutauen, abzuschalten und die Türen offen zu lassen. Letzteres verhindert Schimmel- bzw. Geruchsbildung.

Reise-Checkliste zum Energiesparen daheim:

Unterhaltungselektronik : TV, Receiver und Spielekonsolen komplett ausstecken

: TV, Receiver und Spielekonsolen komplett ausstecken Bürogeräte : PC, Bildschirme und Drucker vollständig ausschalten

: PC, Bildschirme und Drucker vollständig ausschalten WLAN-Router : nach Bedarf ausstecken

: nach Bedarf ausstecken Kühlgeräte : Kühlschrank sowie Gefrierfach abtauen oder richtig einstellen

: Kühlschrank sowie Gefrierfach abtauen oder richtig einstellen Küchengeräte : Herd, Kaffeemaschine und Mikrowelle ausschalten

: Herd, Kaffeemaschine und Mikrowelle ausschalten Warmwasser : Boiler und Warmwasserspeicher auf Sparbetrieb schalten

: Boiler und Warmwasserspeicher auf Sparbetrieb schalten Fenster und Armaturen : Fenster schließen und Wasserhähne zudrehen

: Fenster schließen und Wasserhähne zudrehen Ladekabel : Alle Netzteile aus den Steckdosen entfernen

: Alle Netzteile aus den Steckdosen entfernen Sicherungen: Stromkreise nur dort deaktivieren, wo es keine wichtigen Geräte betrifft

"Diese einfachen Handgriffe vor einer Reise können von jeder Verbraucherin und jedem Verbraucher umgesetzt werden, um auch in Abwesenheit Energie und Kosten zu sparen", betont Grünwelt.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.