„Bewusst gesund“ über neue Untersuchungsmethoden der Brustkrebsvorsorge neben der klassischen Mammografie

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 26. September 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Zweite Meinung einholen – auch Mediziner:innen können irren

Statistisch gesehen sind etwa zehn Prozent aller Diagnosen nicht korrekt, also zumindest teilweise Fehldiagnosen. Bildgebende Verfahren und Labordiagnostik haben ihre Limitierungen und Mediziner:innen sind Menschen, das heißt, sie können irren. Deshalb sollten mündige Patientinnen und Patienten bei ernsthaften Erkrankungen zumindest eine zweite Meinung einholen, meinen Fachleute. In „Bewusst gesund“ wird die Bedeutung der ärztlichen Zweitmeinung diesmal an einem besonders dramatischen Beispiel deutlich: Eine junge Frau, deren Krebserkrankung gefährlich lange übersehen wurde, und die – dank einer zweiten Meinung – jetzt doch auf Genesung hoffen kann. Gestaltung: Christian Kugler

Studiogespräch: Brustkrebsvorsorge

Speziell bei Brustkrebs ist eine regelmäßige Vorsorge wichtig, da die Erkrankung im Frühstadium meist gut behandelt bzw. sogar geheilt werden kann. Auch der „Pink Ribbon Day“ am ersten Oktober macht wieder auf das Thema aufmerksam. Denn obwohl Brustkrebs mit rund 6.900 Neuerkrankungen pro Jahr nach wie vor die häufigste Krebserkrankung und die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache bei Frauen in Österreich ist, nehmen nur rund 40 Prozent der Frauen am Mammografie-Screening teil, das Frauen zwischen 45 und 74 Jahren alle zwei Jahre kostenlos angeboten wird. Dabei sei das die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung, erklärt Prim. Christoph Wohlmuth, Vorstand der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Klinik Ottakring, der auch über neue Untersuchungsmethoden neben der klassischen Mammografie berichtet.

Hopfen – die Arzneipflanze des Jahres

Hopfen ist vor allem als Bierzutat bekannt. Doch die traditionsreiche Heilpflanze kann noch viel mehr: Sie gilt als natürliche Unterstützung bei Schlafproblemen und Verdauungsbeschwerden. Aktuell wird zudem an weiteren vielversprechenden Anwendungsgebieten geforscht. Darum wurde Hopfen auch zur Arzneipflanze des Jahres 2026 gewählt. Welche Wirkung die Dolden der Kletterpflanze haben können und wie Hopfen heute in der Naturheilkunde eingesetzt wird, zeigt „Bewusst gesund“. Gestaltung: Vroni Brix

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Schaufensterkrankheit

Ein kurzer Spaziergang oder ein paar Stufen – für Menschen mit der sogenannten „Schaufensterkrankheit“ kann das zur Herausforderung werden. Es handelt sich dabei um eine Durchblutungsstörung in den Beinen, die bis zum Absterben von Gewebe und zu einer Blutvergiftung führen kann. Heftige Beinschmerzen zwingen die Betroffenen zu häufigen Pausen. Rund 300.000 Menschen sind in Österreich betroffen. Was die Erkrankung über den Zustand der Gefäße im gesamten Körper aussagt und welche (minimal-invasiven) Behandlungsmethoden es gibt, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Pause fürs Gehirn – die Kraft des Nichtstuns

Die Digitalisierung hat es möglich gemacht, dass wir immer und überall Unterhaltung suchen und auch finden können. Mittlerweile scheint ein Leben ohne Smartphone undenkbar. Dabei kann sich übermäßiger digitaler Konsum negativ auf unser Gehirn und unsere Gesundheit auswirken, wie in zahlreichen wissenschaftlichen Studien bewiesen wurde. Der Neurobiologe Bernd Hufnagl empfiehlt deshalb, aktiv „offline“ zu gehen und sogenannte Mikropausen in den Tagesablauf einzubauen. Gestaltung: Vroni Brix