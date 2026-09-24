Scharf sehen über Nacht

Wels (OTS) -

Ortho-K-Linsen sind spezielle Kontaktlinsen für die Nacht, die eine Fehlsichtigkeit am nächsten Tag vorübergehend korrigieren. Bei Kindern und Jugendlichen kann damit sogar das Fortschreiten einer Kurzsichtigkeit gebremst werden. Vor allem bei Schulkindern lohnt sich ein genauer Blick auf die Augengesundheit, denn im Schulalltag sind Kinderaugen besonders gefordert. Mehr Info sowie wertvolle Tipps rund ums gute Sehen und Hören inklusive einer österreichweiten Expertensuche gibt‘s auf: www.scharfsinn2.at

Morgens aufstehen trotz Fehlsichtigkeit und den ganzen Tag ohne Brille oder Kontaktlinsen scharf sehen? Klingt fast wie ein kleines Wunder, ist aber durch sogenannte Ortho-K-Linsen (ortho-keratologische-Linsen) möglich. Die speziellen Kontaktlinsen werden während der Nacht getragen und formen die Hornhaut vorübergehend so, dass die Fehlsichtigkeit am folgenden Tag ausgeglichen ist. „Während des Schlafes üben Ortho-K-Linsen einen sanften Effekt auf die Hornhaut aus und verändern ihre Krümmung minimal. Dadurch wird das einfallende Licht am nächsten Tag wieder korrekt auf der Netzhaut gebündelt und man kann tagsüber ohne Brille oder Kontaktlinsen scharf sehen“ , erklärt Joseph Schauer, Augenoptikermeister und Optometrist in Hallein.

Nachtlinsen wurden entwickelt, um vor allem Kurzsichtigkeit (Myopie), aber auch Weitsichtigkeit (Hyperopie) und eine Hornhautverkrümmung temporär zu korrigieren. Die Wirkung ist reversibel und hält etwa einen Tag lang an, weshalb die Linsen regelmäßig getragen werden müssen.

Freie Sicht für Schule, Sport und Freizeit

Gerade für Kinder kann es praktisch sein, tagsüber weder Brille noch Kontaktlinsen tragen zu müssen. Vor allem beim Sport, im Schwimmbad oder bei anderen Freizeitaktivitäten ist dies von Vorteil. Auch Erwachsene, die aus beruflichen oder persönlichen Gründen tagsüber keine herkömmlichen Kontaktlinsen tragen möchten, können von Ortho-K-Linsen profitieren. Sie eignen sich besonders für sportlich aktive Menschen und sind für jene eine interessante Alternative, bei deren Tätigkeiten Staub, Schmutz oder Keime unter die Linsen gelangen könnten.

Schulalltag: Augen im Stress

Mit dem Schulstart hat für Kinder nicht nur ein neues Lernjahr, sondern auch wieder ein Alltag begonnen, in dem die Augen besonders gefordert sind. Lesen, Schreiben und Hausaufgaben verlangen den Augen viel Naharbeit ab. Dazu kommt die massive Nutzung von Smartphones, die Augen zusätzlich anstrengen. „Bei Kindern ist Kurzsichtigkeit die häufigste Augenerkrankung. Ab etwa sechs Jahren nimmt sie bei Kindern auffallend deutlich zu. Man spricht daher auch von ‚Schulmyopie‘“, informiert Schauer. Frühzeitiges Gegensteuern ist wichtig, denn eine Verschlechterung der Sehleistung schreitet bei Kindern schneller voran als bei Erwachsenen.

„Bei kurzsichtigen Kindern ist der Augapfel meist zu lang, wodurch das gebündelte Licht nicht auf, sondern vor der Netzhaut auftrifft“, so der Fachmann. „Ortho-K-Linsen können das Wachstum des Augapfels hemmen und sind daher eine großartige Möglichkeit, eine Myopie bei Kindern und Jugendlichen zu verlangsamen.“ Die Wirksamkeit dieser Speziallinsen ist durch zahlreiche Studien belegt. Aktuelle Übersichtsarbeiten, in denen die Ergebnisse vieler Einzelstudien zusammengefasst wurde, zeigen, dass Ortho-K-Linsen zu den wirksamsten Methoden gehören, um das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern zu bremsen.1,2

Ob die Nachtlinsen für das Kind eine Option sind, muss fachärztlich abgeklärt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen werden die Kosten von der Krankenkasse unterstützt bzw. übernommen.

Professionelle Anpassung entscheidend

Da Ortho-K-Linsen nicht für jedes Auge geeignet sind und individuell angefertigt werden, ist spezielles Fachwissen eines geschulten Optikers bzw. Optometristen gefragt. Schauer: „Der Optiker muss die Hornhaut präzise vermessen und die Linsen dann genau anpassen.“ Auch regelmäßige Kontrollen sind für eine langfristig Anwendung wichtig. „Nur so lässt sich sicherstellen, dass die Linse optimal sitzt und die gewünschte Wirkung erzielt“, betont der Optikermeister.

Über die OPTICON Handels GmbH

Seit über 35 Jahren steht die OPTICON Handels GmbH als größter Dienstleister in Österreich an der Seite inhabergeführter Augenoptik- und Hörakustikbetriebe. Unter dem Motto „Gemeinsam einzigartig bleiben“ unterstützt das oberösterreichische Unternehmen mit Sitz in Wels seine über 240 Mitglieder in den Bereichen Einkauf, Marketing bis hin zu strategischen Fragen der Unternehmensführung. Ziel ist es, inhabergeführte Fachbetriebe zu stärken und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern – trotz der Herausforderungen durch große Filialisten und Discounter.

Mit der OPTICON Akademie gibt es zudem ein breites Angebot an Aus- und Weiterbildungen – zertifiziert mit dem Ö-Cert Gütesiegel für Erwachsenenbildung. Damit sorgt OPTICON für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der österreichischen Optik- und Hörakustikbetriebe. OPTICON beschäftigt aktuell elf Mitarbeiter. Mehr auf https://www.opticon.co.at

1 Dong X et al. Int Ophthalmol. 2026 Jan 31;46(1):93.

2 Lawrenson JG et al. Cochrane Database Syst Rev. 2025 Feb 13;2025(2):CD014758.