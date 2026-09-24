Beethoven Festival Leipzig 2027 - ab sofort können Tickets und zwei exklusive Reiseangebote gebucht werden

Wien/Leipzig, 24.09.2026 (OTS) -

Zum 200. Todestag Ludwig van Beethovens richtet das Gewandhaus zu Leipzig vom 9. bis 23. Mai 2027 ein Festival von internationaler Strahlkraft aus: mit sämtlichen Sinfonien, Weltstars wie Lang Lang, Igor Levit und Leonidas Kavakos, einer Neufassung des "Egmont" und Projekten, die Beethovens Musik ins Heute weiterdenken. Der Vorverkauf für die Tickets und die Buchung von zwei exklusiven Reiseangeboten ist ab sofort möglich.

Eine besondere historische Dimension erhält das Festival durch die enge Verbindung Beethovens mit dem Gewandhausorchester: Es war das erste Orchester weltweit, das alle Beethoven-Sinfonien noch zu Lebzeiten des Komponisten als Zyklus aufführte. An diese Tradition knüpft das Beethoven Festival Leipzig an.

Das Festival beginnt mit einem Paukenschlag: Beethovens Schauspielmusik zu Goethes Egmont in einer neuen Textfassung des renommierten Autors Michael Lentz (Auftragswerk des Gewandhausorchesters). Das eminent politische Bühnenwerk handelt von Unterdrückung, Freiheitskampf und der Unbeugsamkeit des Individuums gegenüber autoritärer Macht. Als Sprecher konnte hierfür der international renommierte Theater- und Filmschauspieler Tobias Moretti gewonnen werden.

Neben der Neufassung des Egmont-Textes wartet das Festival mit einer weiteren Uraufführung im Auftrag des Gewandhausorchesters auf: Jörg Widmann nimmt Beethovens spätes Fragment einer "Ouvertüre über B-A-CH" zur Grundlage eines neuen Orchesterwerkes. Dass sich Beethoven mit Bach beschäftigt hat, kann sicher als ein Zeichen der Verehrung verstanden werden. Widmann führt nun die Linie musikalischer Traditionen mit heutigen Mitteln in die Gegenwart fort – als zeitgenössischen Dialog zwischen Bach, Beethoven und unserer Zeit.

Das Festival gliedert sich in drei große Säulen: die Aufführung der Sinfonien und zentraler Instrumentalkonzerte mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons und mit international gefeierten Solisten; eine herausragend besetzte Kammermusikreihe; sowie Projekte, die Beethovens Musik zeitgenössisch weiterdenken. Dabei spannt das Programm einen Bogen von historisch gewachsenen Interpretationslinien bis hin zu Crossover-Formaten, Jazz und elektronischen Perspektiven.

Neben den Sinfonien stehen auch jene Werke im Fokus, die das Gewandhausorchester uraufgeführt hat, darunter das Tripelkonzert C-Dur op. 56 für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester sowie das 5. Klavierkonzert in Es-Dur op. 73.

Zu den Mitwirkenden des Festivals zählen Lang Lang, Leonidas Kavakos, Igor Levit, Pablo Ferrández, Anna Prohaska, Julia Fischer, Michael Wollny, das Gewandhaus-Oktett, das Stegreif Orchester sowie das Gewandhaus-Quartett, das sämtliche Streichquartette Beethovens aufführen wird. Dabei dürfte der Generationenblick besonders spannend werden: In verjüngter Besetzung begegnet eine neue Musikergeneration Beethovens radikalem Erbe.

Das Beethoven-Festival 2027 versteht sich als künstlerisches Statement: für die Kraft der Tradition, für die Offenheit des Gewandhauses und für einen Beethoven, dessen Musik auch 200 Jahre nach seinem Tod nichts von ihrer politischen und gesellschaftlichen Sprengkraft verloren hat.

Buchbare Reiseangebote

Wer das Beethoven Festival Leipzig besuchen möchte, kann ab sofort bei der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH zwei exklusive Reiseangebote buchen:

„Beethoven Festival 2027: Furioses Finale mit Lang Lang in Leipzig“ (21.05. bis 24.05.2027): Die Gäste können sich auf drei Übernachtungen in Leipzig, ein herausragendes Konzert im Gewandhaus mit dem renommierten Pianisten Lang Lang sowie spannende Einblicke bei einer Stadtführung freuen. Eine entspannte Bootstour rundet das abwechslungsreiche Programm ab und lässt alle Teilnehmer die Stadt Leipzig aus einer ganz besonderen Perspektive entdecken. Weitere Informationen und Buchung: www.leipzig.travel/package/reiseangebot-beethoven-festival-2027

„Beethoven pur - alle Sinfonien im Gewandhaus Leipzig“ (10.05. bis 24.05.2027): Mit diesem exklusiven Komplettpaket können alle Beethoven-Liebhaber zwei Wochen in die Klangwelt Beethovens eintauchen und unvergessliche Konzertabende genießen. Das Reiseangebot beinhaltet u.a. 14 Übernachtungen in Leipzig und acht Konzerte mit allen neun Sinfonien. Weitere Informationen und Buchung: www.leipzig.travel/package/reiseangebot-beethoven-festival-2027-sinfonien

Weitere Informationen zum Beethoven Festival Leipzig: www.beethoven-festival.de