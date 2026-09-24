„Radiokolleg“-Sendereihe zum Thema Renaturierung von 28. September bis 1. Oktober in Ö1

Wien (OTS) -

Das „Radiokolleg“ beschäftigt sich von 28. September bis 1. Oktober in täglich zwei Sendungen, jeweils um 9.05 Uhr und 22.08 Uhr, in Ö1 mit der Frage, wie man Natur wiederherstellt und was Renaturierung überhaupt bedeutet.

Mehr als 80 Prozent der Lebensräume und Arten in der Europäischen Union sind in einem schlechten ökologischen Zustand. Zersiedelung, intensive Landwirtschaft, Pestizide, verbaute Flüsse und entwässerte Moore beschleunigen den Verlust der biologischen Vielfalt. Dabei sind intakte Ökosysteme unverzichtbar: Sie sichern sauberes Wasser, fruchtbare Böden und Lebensmittel, mildern Hitze und Starkregen und schützen vor Erosion und Hochwasser. Die seit August 2024 geltende EU-Wiederherstellungsverordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten, geschädigte Moore, Wälder, Flüsse, Meere und Agrarlandschaften bis 2050 schrittweise ökologisch aufzuwerten. Ein zentraler Bereich sind Flüsse: Bis 2030 sollen europaweit mindestens 25.000 Flusskilometer wieder frei fließen können. Projekte an Drau und Isel zeigen, wie Renaturierung gelingen kann. Auch Städte, Gärten, Wälder und landwirtschaftliche Flächen können dazu beitragen. Das „Radiokolleg“ stellt Menschen vor, die mit Wissen, Erfahrung und Engagement der Natur wieder Raum zur Erholung geben. Das „Radiokolleg“ spricht mit involvierten Personen und hat diese eingeladen, ihr Wissen, ihre Beispiele, ihre Erfahrungen und ihre Begeisterung zu teilen.

Einen zusätzlichen Überblick zum Ö1-Schwerpunkt „Nachhaltig leben“ bietet https://oe1.orf.at/nachhaltigleben. Informationen zum wöchentlichen Ö1 Klima-Newsletter von Redakteur Franz Zeller gibt es unter https://oe1.orf.at/klimanewsletter.

Das „Radiokolleg“ liefert regelmäßig Serien zu relevanten Wissensthemen aus allen Lebensbereichen – breitgefächert, vertiefend und orientierend. Die Autorinnen und Autoren der Sendungen verbinden Expertise mit Alltagserfahrung sowie Hintergrundwissen mit Reflexion.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at.