Den Weg ebnen: Mars startet eine Informationsplattform zur Tieradoption – neue Studie zeigt, was Adoptierende davon abhält

London (OTS) -

London (ots)

Eine neue weltweite Studie von Mars, Incorporated – die größte Untersuchung ihrer Art¹ zum Thema Tieradoption – zeigt, dass fast ein Drittel der Tierhalter ein Tier adoptieren möchte, sich jedoch aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der Gesundheit, des Verhaltens und der Verträglichkeit der Tiere davon abhalten lässt.

Mars startet eine neue Online-Plattform Adoption Hub, die potenziellen und bestehenden Tierhaltern praktische, fachkundige Ratschläge zu den häufigsten Hindernissen und zum verantwortungsvollen Umgang mit Haustieren bietet, damit sie den Weg zur Adoption sicher meistern können.

Mars weitet sein „Global Adoption Weekend 2026" auf über 30 Länder aus und unterstützt damit mehr lokale Tierheime als je zuvor.

Eine neue Studie von Mars zeigt, dass Unsicherheiten hinsichtlich der Herkunft eines Tieres und fehlende fachkundige Beratung potenzielle Tieradoptierende abschrecken können, was den dringenden Bedarf an Begleitung während des gesamten Adoptionsprozesses verdeutlicht.

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte hier: https://ots.de/4sH4DS

Die Studie, die im Vorfeld des „Mars Global Adoption Weekend" 2026 veröffentlicht wurde, knüpft an das „Mars State of the Pet Homelessness Project" an und vertieft das Verständnis dafür, mit welchen Hindernissen Menschen konfrontiert sind, wenn sie die Adoption eines Haustieres in Betracht ziehen, und wie diese überwunden werden können, damit mehr Haustiere ein liebevolles Zuhause finden und dort bleiben können.

Die Studie, für die mehr als 26.000 Menschen in 14 Ländern befragt wurden, ergab, dass zwar 58 % der derzeitigen Haustierhalter ihr Tier nicht aus dem Tierheim geholt haben, jedoch fast jeder Dritte (28 %) den Wunsch äußerte, in Zukunft ein Tier aus dem Tierheim aufzunehmen, sofern er die richtige Beratung und Unterstützung erhält. Mit Zuversicht durch die Realität der Tieradoption Bei denjenigen, die eine Adoption in Betracht ziehen, rühren die häufigsten Bedenken vom Unbekannten her, darunter unbekannte medizinische Vorgeschichte (33 %), Verhaltensmuster (27 %) und die Vereinbarkeit mit dem häuslichen Umfeld (25 %).

Die Studie zeigt zudem Möglichkeiten für mehr Fachwissen und Beratung im Bereich Ernährung auf. Da 71 % der Adoptierenden die Ernährung ihres Haustieres nach dem Verlassen des Tierheims umstellen, kann die Unterstützung durch Experten eine wichtige Rolle dabei spielen, Tierhaltern zu helfen, diesen Übergang zu meistern und sicherzustellen, dass ihre Haustiere auf sichere und fundierte Weise eine angemessene, vollständige und ausgewogene Ernährung erhalten. Tierärztin und Expertin für Tierernährung und Gesundheitswissenschaften – Esther Bijsmans, DVM, PhD, Mars Pet Nutrition, kommentiert: „Die Adoption eines Haustieres ist eine aufregende und bereichernde Erfahrung, doch praktische Ratschläge sind entscheidend, um Vertrauen aufzubauen und dazu beizutragen, dass Haustiere und ihre Besitzer gemeinsam glücklich sind. Wenn Sie ein neues Haustier bei sich aufnehmen, empfehlen wir Tierhaltern, sich an die 3-3-3-Regel zu halten: In den ersten drei Tagen geht es darum, einem neuen Haustier ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln, in den ersten drei Wochen darum, Routinen zu etablieren, die Dynamik im Haushalt kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen; und nach drei Monaten haben sich die meisten Haustiere bereits eingelebt. Geduld und der Aufbau von Beziehungen spielen eine zentrale Rolle.

Auch die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für das allgemeine Wohlbefinden eines Haustieres. Ein häufiger Fehler ist es, die Ernährung zu schnell umzustellen. Stellen Sie die Ernährung stattdessen schrittweise über einen Zeitraum von 7 bis 10 Tagen auf die neue Kost um, um eine gesunde Verdauung zu fördern und den Tieren eine reibungslose Umstellung zu ermöglichen."

Den Weg für eine verantwortungsvolle Adoption ebnen

Um den Weg zur Adoption von Haustieren zu ebnen, startet das Unternehmen eine neue Online-Plattform, den „Mars Adoption Hub" der fachkundige Beratung, einschließlich der Beratung durch das Waltham Petcare Science Institute, sowie praktische Ressourcen zur Unterstützung vor und nach der Adoption bietet.

Wenn die richtige Unterstützung vorhanden ist, liegt der Vorteil der Adoption eines Haustieres auf der Hand: Tierhalter nennen es als die erfüllendsten Meilensteine einer Adoption, dass sich ein adoptiertes Haustier in ihrem Zuhause entspannt und wohlfühlt (43 %) und sich als Teil der Familie fühlt (41 %). Anthony Guerrieri, Vizepräsident für Unternehmensangelegenheiten im Bereich Tiernahrung bei Mars, kommentiert: „Ein Haustier in die Familie aufzunehmen, sollte ein aufregender Meilenstein sein, kein überwältigendes Erlebnis. Diese Untersuchung zeigt ganz deutlich, dass die Menschen zwar den Wunsch haben, ein Kind zu adoptieren, sich aber oft fragen, ob sie über das nötige Know-how verfügen. Indem wir Familien vom ersten Tag an klare und vertrauenswürdige Beratung bieten und Tierheime im Rahmen unseres ‚Mars Global Adoption Weekend' unterstützen, möchten wir die Unsicherheiten rund um die Adoption beseitigen und den Menschen helfen, sich voll und ganz sicher zu fühlen, wenn sie ein neues Haustier zu sich nach Hause holen."

Globale Wirkung, lokales Handeln

Aufbauend auf dem unglaublichen Erfolg des letzten Jahres wird das „Mars Global Adoption Weekend" 2026 auf über 30 Länder ausgeweitet und soll noch mehr Haustieren zu einem neuen Zuhause verhelfen.

Sind Sie bereit für eine Adoption? Besuchen Sie den „Mars Adoption Hub" der Organisation unter, um teilnehmende Tierheime während des „Global Adoption Weekend" zu finden und auf Ressourcen zuzugreifen, die Ihnen helfen, sich auf das Leben mit Ihrem neuen Haustier vorzubereiten. Hinweise für die Redaktion

Informationen zu Mars, Incorporated

Mars, Incorporated wird von der Überzeugung angetrieben, dass die Welt, die wir uns morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute Geschäfte machen. Auf Basis der kombinierten Nettoumsätze von Mars und Kellanova im Jahr 2025 sind wir nun ein Familienunternehmen mit einem Umsatz von 65 Mrd. US-Dollar. Wir verfügen über ein vielfältiges Portfolio an hochwertigen Snack- und Lebensmittelprodukten, die täglich Millionen von Menschen begeistern, sowie über führende Tierpflegeprodukte und tierärztliche Dienstleistungen, die Haustiere auf der ganzen Welt unterstützen. Wir produzieren einige der weltweit beliebtesten Marken, darunter ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M'S®, SNICKERS®, EXTRA®, Pringles®, Cheez-It® und BEN'S ORIGINAL™. Unsere internationalen Netzwerke von Tierkliniken, darunter BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ und ANICURA™, decken die Bereiche Vorsorge, Allgemeinmedizin, Spezialmedizin und Notfallversorgung ab, und unser globales Veterinärdiagnostikunternehmen ANTECH® bietet bahnbrechende Möglichkeiten in der Diagnostik bei Haustieren. Die fünf Mars-Grundsätze – Qualität, Verantwortung, Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit – inspirieren unsere rund 170.000 Mitarbeiter, sich jeden Tag dafür einzusetzen, eine bessere Welt für Menschen, Haustiere und unseren Planeten zu schaffen.

Referenzen:

¹Die Umfrage wurde von Censuswide unter einer Stichprobe von 26.002 Verbrauchern in Großbritannien, den USA, Frankreich, Deutschland, Australien, Neuseeland, Brasilien, Mexiko, Indien, Polen, den Philippinen, Kanada, Italien und Japan (ab 18 Jahren) durchgeführt. Die Daten wurden im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 29.07.2026 erhoben. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society (MRS) und des British Polling Council (BPC) sowie Unterzeichner der „Global Data Quality Pledge". Wir halten uns an den MRS-Verhaltenskodex und die ESOMAR-Grundsätze.