Salon Real: Immobilienbranche im Austausch über die Herausforderungen unserer Zeit

Wien (OTS) -

Rund 300 Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Immobilienwirtschaft folgten gestern der Einladung des Salon Real in den Wiener Volksgarten. Beim traditionsreichen Branchentreff „Back to Work“, der alle zwei Jahre nach der Sommerpause stattfindet, nutzten die Gäste die Gelegenheit, die Entwicklungen der vergangenen Jahre zu reflektieren, aktuelle Markttrends zu diskutieren und gemeinsam einen Blick nach vorne zu werfen

Vertreterinnen und Vertreter aus Wohnbau, Immobilienentwicklung, Finanzierung, Beratung und Dienstleistungsunternehmen erörterten die aktuellen Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze. Im Fokus standen die Schaffung von Wohnraum für alle Bedürfnisse, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Investitionen sowie die Anpassung an die Folgen des Klimawandels.

„Es ist Zeit, regelmäßig ein Resümee zu ziehen. Wenn eine Krise auf die nächste folgt, müssen wir uns fragen, was das mit unserer Branche gemacht hat und welche Weichen jetzt gestellt werden müssen, damit auch künftig qualitätsvoller und passender Wohnraum für alle Bedürfnisse entstehen kann“, lautete ein zentrales Resümee des Abends.

„Gerade in herausfordernden Zeiten ist der persönliche Dialog wichtiger denn je“, betont Salon Real-Obfrau Dr. Gerhild Bensch-König. „Die hohe Teilnehmer:innenzahl und die intensive Diskussion zeigen, wie groß der Bedarf an Austausch und gemeinsamer Orientierung in der Branche ist. Gleichzeitig bot der Abend ausreichend Raum für persönliche Gespräche, die den Salon Real seit vielen Jahren als wichtigen Treffpunkt der Branche prägen. Unsere Mitglieder nehmen jede Herausforderung an und stellen sich den neuen Anforderungen.“ Abschließend betont Bensch-König: „Wir werden diesen Weg auch künftig konsequent weitergehen.“

Über den Salon Real

Seit 17 Jahren setzt sich der Verein Salon Real für die Förderung von Frauen in Führungspositionen ein, und das mit Erfolg. Vieles hat sich verbessert, doch der Weg zur echten Gleichstellung ist noch lange nicht zu Ende. Themen wie Equal Pay, gläserne Decken, Diversität und die faire Aufteilung familiärer Verantwortung sind nach wie vor ungelöst – und aktueller denn je.

Gerade deshalb ist der starke Zusammenhalt im Netzwerk unverzichtbar. Die Kombination aus langjähriger Erfahrung und Expertise, starken branchenübergreifenden Netzwerken und frischen Perspektiven – sichtbar etwa im Mentoringprogramm – schafft echten Mehrwert für die Zukunft der gesamten Immobilienwirtschaft.

Mit inspirierenden Veranstaltungen, Fachvorträgen, Führungen, Reisen und dem erfolgreichen Mentoringprogramm setzt der Salon Real ein klares Zeichen: Frauen gehören in die Führungsetagen.

Know-how für Journalist:innen

Der Salon Real stellt allen Journalist:innen gerne das Know-how seiner Mitglieder zur Verfügung. Bei Fragen zur Immobilienbranche wenden Sie sich bitte an [email protected] oder +43 699 15126609.

Vorsprung durch Wissen

Ein Schwerpunkt des Salon Real liegt auf dem interdisziplinären Austausch von Informationen, Wissen und Meinungen. Regelmäßige Clubabende bieten Raum für konstruktive Diskussionsrunden und aktuelle Fachvorträge. Internationale Immobilien- und Architekturreisen, Exkursionen und Messebesuche erweitern das eigene Netzwerk, fördern Marktkenntnisse und schaffen neue Fachkontakte.

Neben der fachlichen Weiterentwicklung legt der Salon Real großen Wert auf Chancengleichheit, Karriereförderung und persönliche Entwicklung, unterstützt durch enge Zusammenarbeit und engagierten Austausch.

Aktive Mitgliedschaft

Die Mitglieder des Netzwerks sind aufgefordert, sich aktiv einzubringen. Die Aufnahme erfolgt über ein Bewerbungsverfahren. „Frauen, die Mitglied werden wollen, sollten bereit sein, aktiv bei uns mitzuarbeiten“, erklärt der Vorstand. „Zum Beispiel durch regelmäßige Teilnahme an unseren Veranstaltungen oder durch Mitwirkung bei unseren Reisen.“