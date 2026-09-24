Herbstaktion bei Wien Ticket

Wien (OTS) -

Egal, wie du den Herbst am liebsten verbringst – ob laut mitsingend, herzlich lachend, gespannt mitfiebernd oder staunend vor der Bühne: Mit der Herbstaktion von Wien Ticket, einem Unternehmen der Wien Holding, ist für unvergessliche Live-Momente in den kommenden Monaten gesorgt. Entdecke von 23. September bis 4. Oktober 2026 ausgewählte Highlights und spare 20 Prozent und mehr auf deine Tickets!

Denn egal wie du tickst – heuer wird dein Herbst zum Erlebnis.

Die Highlights der Herbstaktion 2026

Red Bull Bassline in der Wiener Stadthalle -20%

-20% Irish Celtic in der Wiener Stadthalle -20%

-20% West Side Story -20% auf ausgewählte Termine in der Volksoper

-20% auf ausgewählte Termine in der Volksoper Jawara -30% auf alle Termine in der Eden Bar

-30% auf alle Termine in der Eden Bar Swing Gala im Wiener Konzerthaus -20%

-20% Die große Filmmusikgala der Musicalstars in der Wiener Stadthalle -20%

-20% The Christmas Gospel -20% auf alle Termine

-20% auf alle Termine Aretha Franklin Show in der Wiener Stadthalle -30%

-30% Science Busters im Veranstaltungszentrum Z-2000, Stockerau -20%

-20% Director's Cut von Stefan Haider im CasaNova Vienna -20%

-20% The Michael Jackson Experience mit Sergio Cortés in der Wiener Stadthalle -20%

-20% Kosmos & Orchester in der Wiener Stadthalle -20%

-20% Magic Dinner Show -25% auf alle Termine im Mirage Wien

-25% auf alle Termine im Mirage Wien Andreas Ferner -20% auf ausgewählte Termine von „Bro-Fessor, checkst du!?"

-20% auf ausgewählte Termine von „Bro-Fessor, checkst du!?" Kabarettgipfel in der Wiener Stadthalle -20%

-20% Die Schöne und das Biest -20% auf einen ausgewählten Termin in der Wiener Stadthalle

-20% auf einen ausgewählten Termin in der Wiener Stadthalle Ein ganz besonderer Tag in diversen Spielstätten -20%

-20% Lumpazivagabundus -20% auf alle Termine im Wiener Metropol

-20% auf alle Termine im Wiener Metropol "DRACULA“ von Stefan Jürgens im Vindobona -20%

-20% Moments feat. Massoud Shaari in der Sargfabrik -20%

Buchbar ab 23. September 2026

Online unter: https://www.wien-ticket.at/de/aktionen/herbst

Telefonisch im Wien Ticket Call Center unter 01/58885 (Mo–So von 8:00–20:00 Uhr)

Persönlich am Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Anhang sowie im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.