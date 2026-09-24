- 24.09.2026, 10:26:32
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Herbstaktion bei Wien Ticket
Egal, wie du den Herbst am liebsten verbringst – ob laut mitsingend, herzlich lachend, gespannt mitfiebernd oder staunend vor der Bühne: Mit der Herbstaktion von Wien Ticket, einem Unternehmen der Wien Holding, ist für unvergessliche Live-Momente in den kommenden Monaten gesorgt. Entdecke von 23. September bis 4. Oktober 2026 ausgewählte Highlights und spare 20 Prozent und mehr auf deine Tickets!
Denn egal wie du tickst – heuer wird dein Herbst zum Erlebnis.
Die Highlights der Herbstaktion 2026
- Red Bull Bassline in der Wiener Stadthalle -20%
- Irish Celtic in der Wiener Stadthalle -20%
- West Side Story -20% auf ausgewählte Termine in der Volksoper
- Jawara -30% auf alle Termine in der Eden Bar
- Swing Gala im Wiener Konzerthaus -20%
- Die große Filmmusikgala der Musicalstars in der Wiener Stadthalle -20%
- The Christmas Gospel -20% auf alle Termine
- Aretha Franklin Show in der Wiener Stadthalle -30%
- Science Busters im Veranstaltungszentrum Z-2000, Stockerau -20%
- Director's Cut von Stefan Haider im CasaNova Vienna -20%
- The Michael Jackson Experience mit Sergio Cortés in der Wiener Stadthalle -20%
- Kosmos & Orchester in der Wiener Stadthalle -20%
- Magic Dinner Show -25% auf alle Termine im Mirage Wien
- Andreas Ferner -20% auf ausgewählte Termine von „Bro-Fessor, checkst du!?"
- Kabarettgipfel in der Wiener Stadthalle -20%
- Die Schöne und das Biest -20% auf einen ausgewählten Termin in der Wiener Stadthalle
- Ein ganz besonderer Tag in diversen Spielstätten -20%
- Lumpazivagabundus -20% auf alle Termine im Wiener Metropol
- "DRACULA“ von Stefan Jürgens im Vindobona -20%
- Moments feat. Massoud Shaari in der Sargfabrik -20%
Buchbar ab 23. September 2026
- Online unter: https://www.wien-ticket.at/de/aktionen/herbst
- Telefonisch im Wien Ticket Call Center unter 01/58885 (Mo–So von 8:00–20:00 Uhr)
- Persönlich am Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper
Pressefoto:
Das Foto zur Aussendung ist im Anhang sowie im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.
Rückfragen & Kontakt
Kerstin Jungwirth
Wien Ticket Marketing
E-Mail: [email protected]
www.wien-ticket.at
Alexander Hirschmann
Wien Holding – Corporate Communications
Tel.: 01 408 25 69 - 13
E-Mail: [email protected]
www.wienholding.at
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