  • 24.09.2026, 10:26:32
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Herbstaktion bei Wien Ticket

Wien (OTS) - 

Egal, wie du den Herbst am liebsten verbringst – ob laut mitsingend, herzlich lachend, gespannt mitfiebernd oder staunend vor der Bühne: Mit der Herbstaktion von Wien Ticket, einem Unternehmen der Wien Holding, ist für unvergessliche Live-Momente in den kommenden Monaten gesorgt. Entdecke von 23. September bis 4. Oktober 2026 ausgewählte Highlights und spare 20 Prozent und mehr auf deine Tickets!

Denn egal wie du tickst – heuer wird dein Herbst zum Erlebnis.

Die Highlights der Herbstaktion 2026

  • Red Bull Bassline in der Wiener Stadthalle -20%
  • Irish Celtic in der Wiener Stadthalle -20%
  • West Side Story -20% auf ausgewählte Termine in der Volksoper
  • Jawara -30% auf alle Termine in der Eden Bar
  • Swing Gala im Wiener Konzerthaus -20%
  • Die große Filmmusikgala der Musicalstars in der Wiener Stadthalle -20%
  • The Christmas Gospel -20% auf alle Termine
  • Aretha Franklin Show in der Wiener Stadthalle -30%
  • Science Busters im Veranstaltungszentrum Z-2000, Stockerau -20%
  • Director's Cut von Stefan Haider im CasaNova Vienna -20%
  • The Michael Jackson Experience mit Sergio Cortés in der Wiener Stadthalle -20%
  • Kosmos & Orchester in der Wiener Stadthalle -20%
  • Magic Dinner Show -25% auf alle Termine im Mirage Wien
  • Andreas Ferner -20% auf ausgewählte Termine von „Bro-Fessor, checkst du!?"
  • Kabarettgipfel in der Wiener Stadthalle -20%
  • Die Schöne und das Biest -20% auf einen ausgewählten Termin in der Wiener Stadthalle
  • Ein ganz besonderer Tag in diversen Spielstätten -20%
  • Lumpazivagabundus -20% auf alle Termine im Wiener Metropol
  • "DRACULA“ von Stefan Jürgens im Vindobona -20%
  • Moments feat. Massoud Shaari in der Sargfabrik -20%

Buchbar ab 23. September 2026

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Anhang sowie im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt

Kerstin Jungwirth
Wien Ticket Marketing
E-Mail: [email protected]
www.wien-ticket.at

Alexander Hirschmann
Wien Holding – Corporate Communications
Tel.: 01 408 25 69 - 13
E-Mail: [email protected]
www.wienholding.at

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