Tauben in Wien-Spittelau schwer verletzt: Pfeile stecken noch im Körper – Tierschutz Austria zeigt an

Wien/Vösendorf (OTS) -

Im Bereich der U-Bahn-Station Spittelau sind mindestens zwei Tauben schwer verletzt gesichtet worden: In ihren Körpern stecken Pfeile. Die Tiere leben weiter. Der Wiener Tierschutzverein / Tierschutz Austria erstattet Anzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei.

Eine Tierfreundin hat den Fall mit Fotos und Videos dokumentiert. Die Tiere konnten bislang nicht gesichert werden. Sichtungen gibt es rund um den Bertha-Zuckerkandl-Weg, die Station Spittelau und den Skywalk. Bei einer Taube steckte ein silberfarbener Pfeil im Körper, bei einer zweiten ein oranger Pfeil im Oberschenkel. Eine der Tauben humpelte stark.

Nach Einschätzung eines Wiener Fachhändlers dürften die Pfeile aus einem Blasrohr stammen. Eines der Geschosse gilt als mögliche Jagdspitze; die Anwendung setze Erfahrung voraus.

„Dass diese Tiere vermutlich seit Tagen mit Pfeilen im Körper weiterleben müssen, ist kaum vorstellbar. Wer gezielt auf Tauben schießt, nimmt Schmerzen und langes Leiden bewusst in Kauf. Wir zeigen an – und wir wollen verhindern, dass weitere Tiere oder als Nächstes Menschen verletzt werden “, sagt Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins / Tierschutz Austria.

Petrovic sieht eine Ursache auch in der Sprache über Stadttauben: „Noch immer werden sie zu Unrecht als ‚Schädlinge‘ abgewertet. Wer Tiere ständig als Problem darstellt, darf sich nicht wundern, wenn Hemmschwellen fallen.“

Wer verdächtige Beobachtungen macht, weitere verletzte oder tote Tauben findet oder Pfeile entdeckt, soll Polizei oder Verein verständigen – Täterinnen und Täter nicht selbst stellen. Gefundene Pfeile nicht reinigen und möglichst nicht berühren.

Hinweise: [email protected] oder Polizei.



Fotos (honorarfrei)

Fotos die grausame Tierquälerei an Tauben belegen