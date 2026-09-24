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AVISO 6.10., 10:30 Uhr: Weniger CO2, mehr grüne Energie: Presseführung Zentralberufsschule Seestadt Aspern
Beton Dialog Österreich, die Interessengemeinschaft der österreichischen Zement-, Transportbeton- und Betonfertigteilhersteller, lädt ein zur
Presseführung: Weniger CO2, mehr grüne Energie – Zentralberufsschule Aspern setzt neue Maßstäbe im nachhaltigen Bauen
Datum: Dienstag, 6. Oktober 2026, 10:30 Uhr
Treffpunkt: Baustelle des Zentralberufsschulgebäudes Seestadt Aspern, Edith-Piaf-Straße 1, 1220 Wien
In der Seestadt Aspern entsteht bis 2028 Österreichs größtes Berufsschulgebäude, das jährlich bis zu 7.500 Schülerinnen und Schülern Platz bietet. Dieses zugleich größte Public-Private-Partnership-Hochbauprojekt des Landes wird besonders nachhaltig errichtet: Allein durch den Einsatz des emissionsarmen Zements CEM II/C werden bis Projektende Einsparungen von rund 4.200 Tonnen CO2 erwartet. Zudem wird ein Großteil des Energiebedarfs im künftigen Schulgebäude aus erneuerbaren Quellen gedeckt.
Über den Baufortschritt, die Erfahrungen beim Einsatz von CO2-optimiertem Zement und Beton sowie Herausforderungen und Innovationen in diesem Schulbauprojekt der Superlative informieren:
Sebastian Spaun, Vorstand von Beton Dialog Österreich und Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie
Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR AG
Peter Mitterer, Geschäftsführer von Kronaus Mitterer Architekten
Gerald Ollinger, Stadt Wien – Schulen (MA 56)
Wir freuen uns auf Ihre verbindliche Anmeldung bis 2. Oktober 2026 bei
Nedad Memić
[email protected]
0676 / 547 63 19
Rückfragen & Kontakt
Beton Dialog Österreich
Dr. Nedad Memić
Kommunikationsmanager
Telefon: 0664/547 63 19
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.betondialog.at
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