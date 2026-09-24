AVISO 6.10., 10:30 Uhr: Weniger CO2, mehr grüne Energie: Presseführung Zentralberufsschule Seestadt Aspern

Wien (OTS) -

Beton Dialog Österreich, die Interessengemeinschaft der österreichischen Zement-, Transportbeton- und Betonfertigteilhersteller, lädt ein zur

Presseführung: Weniger CO2, mehr grüne Energie – Zentralberufsschule Aspern setzt neue Maßstäbe im nachhaltigen Bauen

Datum: Dienstag, 6. Oktober 2026, 10:30 Uhr

Treffpunkt: Baustelle des Zentralberufsschulgebäudes Seestadt Aspern, Edith-Piaf-Straße 1, 1220 Wien

In der Seestadt Aspern entsteht bis 2028 Österreichs größtes Berufsschulgebäude, das jährlich bis zu 7.500 Schülerinnen und Schülern Platz bietet. Dieses zugleich größte Public-Private-Partnership-Hochbauprojekt des Landes wird besonders nachhaltig errichtet: Allein durch den Einsatz des emissionsarmen Zements CEM II/C werden bis Projektende Einsparungen von rund 4.200 Tonnen CO2 erwartet. Zudem wird ein Großteil des Energiebedarfs im künftigen Schulgebäude aus erneuerbaren Quellen gedeckt.

Über den Baufortschritt, die Erfahrungen beim Einsatz von CO2-optimiertem Zement und Beton sowie Herausforderungen und Innovationen in diesem Schulbauprojekt der Superlative informieren:

Sebastian Spaun, Vorstand von Beton Dialog Österreich und Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie

Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR AG

Peter Mitterer, Geschäftsführer von Kronaus Mitterer Architekten

Gerald Ollinger, Stadt Wien – Schulen (MA 56)

Wir freuen uns auf Ihre verbindliche Anmeldung bis 2. Oktober 2026 bei

Nedad Memić

[email protected]

0676 / 547 63 19

