Neue Chefredaktion und neue Struktur beim Österreichischen Apotheker-Verlag

Wien (OTS) -

In einer schnelllebigen Medienwelt gewinnt fundierter Fachjournalismus zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund setzt der Apotheker-Verlag auf eine neue Chefredaktion und eine übergreifende Struktur für Contentsteuerung und Produktion.

Karin Zeiler hat mit September 2026 die Chefredaktion übernommen. Sie verantwortet die Österreichische Apotheker-Zeitung (ÖAZ), ÖAZtara, das pka-Magazin und „DA – Deine Apotheke“. Zuvor war sie Pressesprecherin der Staatssekretärin für Gesundheit, Konsumenten- und Tierschutz.

„Gerade in Zeiten großer Herausforderungen ist es wichtig, aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen einzuordnen, Orientierung zu geben und neue Perspektiven aufzuzeigen. Zugleich wollen wir die unverzichtbare Rolle der Apotheken sichtbar machen und relevante Themen gezielt aufgreifen“, sagt Karin Zeiler.

Parallel dazu hat der Apotheker-Verlag die neue Abteilung Contentsteuerung & Produktion eingerichtet. Sie steuert die Produktion der Fachmedien und Fortbildungsformate und verantwortet die crossmediale Verwertung der Inhalte. Hintergrund ist, dass der Verlag Fachinhalte für mehrere Gesundheitsberufe über sehr unterschiedliche Kanäle bereitstellt. Gelesen wird im Heft, gesucht online, gehört im Podcast und gelernt in der Fortbildung. Die neue Struktur soll sicherstellen, dass Inhalte dort ankommen, wo sie gebraucht werden.