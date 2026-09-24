Softwarelösung von Industrial Analytics:

München (OTS) -

Die Industrial Analytics IA GmbH, ein Unternehmen der Infineon Technologies AG, präsentiert ihre Softwarelösung OPTIFICIENT™ auf der EXPO REAL 2026. Steigende Temperaturen und ein zunehmender Kühlbedarf erhöhen den Druck auf Facility-Management-Teams, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungstechnik (HLK) in kompletten Gebäuden und Immobilienportfolios zu optimieren – nicht nur durch neues Equipment, sondern durch einen intelligenteren Betrieb der bestehenden Infrastruktur. OPTIFICIENT wurde unter den anspruchsvollen Betriebsanforderungen der Halbleiterindustrie entwickelt und validiert und unterstützt Gebäudebetreiber sowie Facility-Management-Anbieter dabei, HLK-bezogene Energiekosten zu senken, Emissionen zu reduzieren und die betriebliche Effizienz großer Immobilienportfolios zu verbessern.

OPTIFICIENT lässt sich nahtlos in bestehende Gebäudeleittechnik integrieren. Die Lösung basiert auf hybriden KI-Modellen, die fortschrittliche KI-Methoden mit physikbasierten Modellen verbinden und dabei das Betriebswissen von HLK-Fachleuten sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren abbilden. Mit Hilfe von OPTIFICIENT wird eine automatisierte Optimierung auf Basis des realen Systemverhaltens möglich. Statt Ineffizienzen lediglich aufzuzeigen, identifiziert OPTIFICIENT kontinuierlich optimale Betriebsbedingungen für HLK-Systeme und passt Sollwerte in Echtzeit automatisch an, um die Energieeffizienz zu verbessern und zugleich definierte Betriebsgrenzen zuverlässig einzuhalten. Im Vergleich zu rein statistischen Ansätzen bietet diese Methodik mehr Transparenz und Betriebssicherheit, insbesondere in unternehmenskritischen Umgebungen wie zum Beispiel industriellen Produktionsstätten, Rechenzentren, Krankenhäusern oder in Bürogebäuden.

„Angesichts weiter steigender Energiekosten und wachsender Anforderungen an die Optimierung größerer Gebäudebestände suchen Anbieter nach skalierbaren Lösungen, um ihre operative Expertise gezielt auszubauen. Gleichzeitig wollen sie ihren Kunden messbaren Mehrwert bieten, ohne dabei die betriebliche Komplexität zu erhöhen“, sagt Lisa Erdmann, CEO von Industrial Analytics. „Mit OPTIFICIENT erweitern Organisationen ihr Serviceangebot um KI-gestützte HLK-Optimierung. So helfen sie ihren Kunden, Kosten und Emissionen zu senken und ihre operative Expertise effizient auf große Immobilienportfolios zu übertragen.“

Nachgewiesene Einsparungen und flexible Einsatzmöglichkeiten über unterschiedlichste Immobilienportfolios

Je nach Gebäudetyp und Ausgangssituation im Betrieb hat OPTIFICIENT in abgeschlossenen Projekten jährliche Einsparungen bei HLK-bezogenen Energiekosten von fünf bis 30 Prozent erzielt. Die Lösung unterstützt die Optimierung zentraler HLK-Funktionen, darunter Wärme- und Kälteerzeugung, Luftaufbereitung und -verteilung, und eignet sich damit für ein breites Spektrum gewerblicher und industrieller Gebäude. Diese Flexibilität ermöglicht es Organisationen, Optimierungspotenziale über unterschiedliche Gebäudetypen hinweg zu erschließen und Implementierungen konsistent über ganze Immobilienportfolios zu skalieren.

Als White-Label-Softwarelösung ermöglicht OPTIFICIENT Facility-Management-Unternehmen und Anbietern von Gebäudeautomation, KI-gestützte HLK-Optimierungsservices unter eigener Marke anzubieten. Dadurch können Organisationen ihr Serviceportfolio erweitern, ohne eigene KI-Expertise aufzubauen oder erhebliche Entwicklungsressourcen zu binden. OPTIFICIENT kann in Cloud-Umgebungen oder vollständig On-Premises bereitgestellt werden und erfüllt deren Anforderungen an Datensouveränität und Sicherheit.

OPTIFICIENT wurde als Software-Add-on konzipiert und lässt sich unabhängig von der zugrunde liegenden Hardware- oder Softwareinfrastruktur in bestehende Gebäudeleit-, Energiemanagement- und Betriebssysteme integrieren. Dadurch werden Implementierungsaufwand und Investitionsrisiko minimiert, während Betreiber ihre vorhandenen IT- und Gebäudeautomationssysteme weiter nutzen können.

Die Technologie wurde ursprünglich für besonders anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt und im realen Produktions- und Gebäudebetrieb validiert, unter anderem in von Infineon betriebenen Anlagen und Fertigungsstandorten. Nun bringt Industrial Analytics mit OPTIFICIENT diese Erfahrung in Gewerbeimmobilien, Bürogebäude und industrielle Einrichtungen.

Eine Live-Demonstration von OPTIFICIENT wird während der EXPO REAL 2026 vom 5. bis 7. Oktober in München am Stand von Industrial Analytics präsentiert (Halle A3, Stand TB75).

Verfügbarkeit

OPTIFICIENT ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://industrial-analytics.io/

Über Industrial Analytics IA GmbH

Industrial Analytics entwickelt KI-gestützte Softwarelösungen zur Optimierung energieintensiver Gebäude und industrieller Infrastrukturen. Das Unternehmen verbindet künstliche Intelligenz, physikbasierte Modellierung und Engineering-Expertise, um Energieeffizienz, Betriebssicherheit und Nachhaltigkeit in gewerblichen und industriellen Anwendungen zu verbessern. Als Infineon-Unternehmen profitiert Industrial Analytics von direkter Erfahrung in einigen der weltweit anspruchsvollsten Fertigungsumgebungen.

Industrial Analytics - LinkedIn

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

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