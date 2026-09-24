  • 24.09.2026, 09:55:02
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  • OTS0066

AVISO PRESSEKONFERENZ 28.9, 10 Uhr: Evaluierung zeigt: Quereinstieg bringt neue Perspektiven in die Schule

mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr

Wien (OTS) - 

AVISO PRESSEKONFERENZ

Evaluierung zeigt: Quereinstieg bringt neue Perspektiven in die Schule

Bildungsminister Christoph Wiederkehr präsentiert die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluierung des Quereinstiegs in der Sekundarstufe Allgemeinbildung und spricht über die Erkenntnisse für die weitere Entwicklung des Modells.

Montag, 28. September 2026, 10:00 Uhr

Wellensteinsaal, Bildungsministerium
Wasagasse 2, 1090 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Um verbindliche Zusage wird unter [email protected] gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
Telefon: 01/531205034
E-Mail: [email protected]

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