- 24.09.2026, 09:55:02
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AVISO PRESSEKONFERENZ 28.9, 10 Uhr: Evaluierung zeigt: Quereinstieg bringt neue Perspektiven in die Schule
mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr
AVISO PRESSEKONFERENZ
Evaluierung zeigt: Quereinstieg bringt neue Perspektiven in die Schule
Bildungsminister Christoph Wiederkehr präsentiert die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluierung des Quereinstiegs in der Sekundarstufe Allgemeinbildung und spricht über die Erkenntnisse für die weitere Entwicklung des Modells.
Montag, 28. September 2026, 10:00 Uhr
Wellensteinsaal, Bildungsministerium
Wasagasse 2, 1090 Wien
Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.
Um verbindliche Zusage wird unter [email protected] gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
Telefon: 01/531205034
E-Mail: [email protected]
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