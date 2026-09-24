AVISO PRESSEKONFERENZ 28.9, 10 Uhr: Evaluierung zeigt: Quereinstieg bringt neue Perspektiven in die Schule

Wien (OTS) -

AVISO PRESSEKONFERENZ

Evaluierung zeigt: Quereinstieg bringt neue Perspektiven in die Schule

Bildungsminister Christoph Wiederkehr präsentiert die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluierung des Quereinstiegs in der Sekundarstufe Allgemeinbildung und spricht über die Erkenntnisse für die weitere Entwicklung des Modells.

Montag, 28. September 2026, 10:00 Uhr

Wellensteinsaal, Bildungsministerium

Wasagasse 2, 1090 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Um verbindliche Zusage wird unter [email protected] gebeten.