Lotto: Dreifachjackpot – am Sonntag warten rund 3 Mio. Euro auf den Sechser

Wien (OTS) -

Bei der jüngsten Ziehung von Lotto „6 aus 45“ hat es am Mittwoch erneut keinen Sechser gegeben, sodass am Sonntag bereits wieder ein Dreifachjackpot zur Ausspielung kommt. Dabei geht es im ersten Gewinnrang um etwa 3 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren zwei Spielteilnehmer:innen erfolgreich und gewannen jeweils rund 49.700 Euro. Beide Gewinne wurden im Burgenland erzielt, einmal mit dem neunten von zwölf Quicktipps, und einmal mit dem sechsten von zwölf Tipps auf einem Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus brachte die erste Ziehung einen Solo-Sechser, der in Höhe von mehr als 115.700 Euro nach Oberösterreich geht und mit dem zweiten von drei Quicktipps erzielt wurde. Die zweite Ziehung endete ohne Sechser, was wiederum die Fünfer freute: Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhalten 37 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 4.400 Euro. Bei den nächsten LottoPlus Sechsern am kommenden Sonntag geht es um jeweils rund 130.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch gleich drei Wettscheine mit der richtigen Ziffernkombination, aber auf nur einem war auch das „Ja“ angekreuzt: Dies auf einem in Kärnten gespielten Lotto Quicktipp, wobei sich der Erfolg in Höhe von rund 189.700 Euro mit dem dritten von vier gespielten Joker Tipps einstellte. Die beiden Wettscheine mit dem „Nein“ zur richtigen Joker Zahl wurden über win2day.at gespielt.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von , Mittwoch, 23. September 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen