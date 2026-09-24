- 24.09.2026, 09:30:04
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Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt findet am Dienstag, dem 29. September 2026, um 17.00 Uhr im Mehrzwecksaal der BRG/BORG Lessinggasse in Wien 2., Lessinggasse 14, UG 1, statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/leopoldstadt/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 2. Bezirk, Tel. 01/4000-02111 bzw. E-Mail [email protected].
(Schluss) bv/red
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