Medientage: Agentic AI und Liquid Content – die Chancen hinter den Buzzwords

Wien (OTS) -

Medieninhalte müssen nicht mehr nur für menschliche Userinnen und User aufbereitet werden – zunehmend sind es KI-Systeme und digitale Assistenten, die Inhalte finden, verarbeiten und weitergeben. In einer exklusiven Breakout-Session auf den Österreichischen Medientagen 2026 gaben Andreas Mauczka, Chief Digital Officer der APA-Gruppe, und Katharina Schell, stellvertretende Chefredakteurin der APA, am Mittwochvormittag einen kompakten Einblick in die Entwicklungen hinter aktuellen KI-Hypes.

Schell bot einen Blick in das Entwicklungslabor der APA zu den Fragen, was KI derzeit konkret für das mediale Kerngeschäft – also das Produzieren und Distribuieren von Content – bedeutet. Die möglichen Uses cases für den Einsatz von KI in Medienhäusern lägen vielfach am Tisch und würden genutzt, skizzierte sie den aktuellen Status, und fasste zusammen: „Wir fragen uns derzeit nicht mehr: ‚Wie kommt KI in den Journalismus?‘, sondern vielmehr: ‚Wie kommt Journalismus in die KI?‘“ – also wie gelangen mediale Informationen in KI-Systeme, so dass diese etwa als Antworten in einem Chatbot ausgespielt werden? Denn „menschliche User:innen werden künftig nicht mehr zwingend die ersten Nutzer einer Nachricht sein, sondern Maschinen.“

APA-CDO Mauczka stellte anschließend vor, wie ein KI-Agent für den individuellen Nachrichtenkonsum konfiguriert und genutzt werden kann. Als aktuelles Schlagwort in diesem Zusammenhang kristallisiere sich derzeit „Harness“ heraus: Ein „Geschirr“, das einem KI-Modell angelegt wird und diesem die Richtung vorgibt. Es dirigiert also, welches Ergebnis das Modell aus welchen Inhalten liefern soll. Anhand des Beispiels eines Agenten, dessen Content die strukturierten, mit Metadaten versehenen Inhalte des APA-Basisdienst umfasst, zeigte Mauczka mögliche Outputs und dessen Variationen – etwa vom morgendlichen Nachrichtenüberblick bis zu sehr spezifischen individuellen Recherchen. „Auch die Oberfläche, in der die Nachricht erscheint, kann komplett gestaltet werden. Junge User:innen nutzen diese Konfigurationen, und für Medien besteht hier die Möglichkeit, ganz neue Zielgruppen zu erreichen.“ Man müsse sich jedoch damit anfreunden, dass Content und Funktion auf diesem Weg vom journalistischen Produkt entkoppelt würden, führte Mauczka aus.

Die stellvertretende APA-Chefredakteurin pflichtete ihm bei – und betonte, dies beträfe die journalistische Essenz: „Werden Facts in Zukunft wichtiger als Stories?“ Das entsprechende Buzzword laute „Liquid Content“; gemeint sind inhaltliche Elemente, die nicht statisch sind, sondern sich in Echtzeit an die aktuelle Situation des oder der User:in anpassen. KI ermöglicht dieses Zuschneiden von Inhalten auf individuelle Vorlieben – Medienunternehmen seien dahingehend zunehmend gefordert, von der Erstellung von Artikeln zu flexibleren Objekten umzudenken, erläuterte Schell. Werden Verlage also künftig keine „Geschichten“ mehr produzieren? Doch, so die KI-Expertin, denn Medienberichte würden eine Reihe von Modulen – also „Facts“ wie Personen, Orte, Aussagen, Ereignisse – enthalten. Die Chance läge darin, diese für Maschinen bestmöglich aufzubereiten. „Wir sind dabei, das in unserem neuen Redaktionssystem FIRST umzusetzen“, bot Schell einen Einblick in aktuelle Entwicklungen der APA. Facts würden also nicht wichtiger als Stories, müssten jedoch als zusätzliche Dimension mitgedacht werden.

„Es wird auch die anderen Content-Plattformen weiterhin geben. Menschen lesen nach wie vor Print und gehen ins Kino – KI-Plattformen sind aber eine wunderbare Möglichkeit, zusätzlich neue Zielgruppen zu erreichen“, stimmte Mauczka abschließend zu.

Service: KI-Tools der APA: Lösungen für Bild und Text