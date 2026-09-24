„Qualität. Verantwortung. Innovation." - Blitzblank startet mit neuem Claim in die Zukunft

Wien (OTS) -

Blitzblank, seit 1935 eines der führenden Reinigungsunternehmen Österreichs, präsentiert sich mit einem zukunftsorientierten neuen Claim: „Qualität. Verantwortung. Innovation." löst den langjährigen Claim „Ihr nachhaltiger Partner" ab und bringt auf den Punkt, wofür das Familienunternehmen seit jeher steht und wohin es sich weiterentwickelt.

Die drei Begriffe stehen für die drei Säulen, die Blitzblank seit vielen Jahren kommuniziert und prägen: höchste Qualität in der Dienstleistung, soziale Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden, Kund:innen und Gesellschaft, sowie Innovation durch Digitalisierung, Robotik und den bewussten Einsatz neuer Technologien. Neu ist die Art, wie Blitzblank das Thema Nachhaltigkeit versteht: nicht länger als rein ökologisches Ziel, sondern als umfassendes, globales Wertesystem, das ökonomische, soziale und ökologische Verantwortung gleichermaßen umfasst.

„Das Thema der Nachhaltigkeit hat sich für uns weiterentwickelt. Es geht längst nicht mehr nur um ökologische Ziele, sondern um ein viel globaleres Verständnis von Verantwortung. Wirtschaftlich, sozial und ökologisch zugleich. Mit unserem neuen Claim wollen wir genau das ausdrücken: wie umfangreich unsere nachhaltigen Bestrebungen tatsächlich sind", erklärt Mario Reichel, Geschäftsführer von Blitzblank. „Qualität, Verantwortung und Innovation begleiten uns seit vielen Jahren und sind fest in unserer neuen Wort-Bild-Marke verankert. Sie sind kein neues Versprechen, sondern die konsequente Weiterentwicklung dessen, was wir unseren Kund:innen tagtäglich vorleben."

Diese Kombination aus regionaler Nähe und österreichweiter Stärke lebt Blitzblank in jedem Bundesland, in dem das Unternehmen tätig ist: vertraute Ansprechpartner:innen, Handschlagqualität, Verlässlichkeit und höchste Dienstleistungsqualität bleiben überall gleich und sind eingebettet in die Kraft einer österreichweit erfolgreichen Unternehmensgruppe. Ob in Wien und Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten, Oberösterreich, Tirol oder einem anderen Bundesland: Für Blitzblank gilt an jedem Standort derselbe Anspruch: alles bleibt regional und vertraut und wird gleichzeitig noch stärker.

Auch optisch setzt Blitzblank ein klares Zeichen: Die neue Wort-Bild-Marke spiegelt die drei Werte als starke Schlagworte unmittelbar wider und unterstreicht den Anspruch, als österreichweit agierendes und zugleich regional verantwortungsvolles Unternehmen wahrgenommen zu werden.

Bewusst setzt Blitzblank dabei auf eine Botschaft in deutscher Sprache, ein Statement in einer Zeit, in der immer mehr Mitbewerber ihre Marken mit englischen Claims schmücken. „Reinigung ist ein Thema, das ganz nah am Menschen ist. Gerade deshalb war es für uns selbstverständlich, auf eine klare, verständliche und nahbare Sprache zu setzen", so Reichel weiter. „Österreich ist seit 91 Jahren unsere Heimat, und genau das soll auch unsere Markensprache zeigen. Für uns war eine österreichische Wort-Bild-Marke die einzig richtige Visitenkarte."

Auch Aline Basel von BASEL CONSULTING, die Blitzblank in allen werblichen Kooperationen begleitet, zeigt sich überzeugt vom neuen Markenauftritt: „Qualität, Verantwortung, Innovation, dieser Claim bringt in drei starken Worten auf den Punkt, was Blitzblank seit 91 Jahren lebt. Er ist zukunftsgerichtet, unmissverständlich und transportiert die Wertewelt eines Familienunternehmens. Genau diese Klarheit und Bodenständigkeit macht Blitzblank aus."

Mit dem neuen Claim setzt Blitzblank ein starkes Zeichen für die kommenden Jahre: für ein Unternehmen, das seine Wurzeln kennt, seine Verantwortung ernst nimmt und mit Zuversicht in die Zukunft geht.

Über Blitzblank:

Seit 1935 etabliert sich Blitzblank als einer der führenden Reinigungsdienstleister Österreichs. Das Fachwissen, das über drei Generationen kontinuierlich ausgebaut wurde, garantiert einzigartiges Know-how und Qualität.

Weiterführende Informationen finden Sie auf blitzblank.at