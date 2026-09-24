Wien (OTS) -

Was ist ein Kunstdruck? Giclée-Drucke ersetzen das Massenposter

Als Kunstdruck bezeichnet man meist die hochwertige Reproduktion eines Kunstwerks auf säurefreiem Archivpapier mit lichtbeständigen Pigmenttinten. Das gängigste Verfahren ist der Giclée-Druck. Anders als ein Poster gibt er Farben und Papierstruktur des Originals genau wieder und bleicht über Jahrzehnte kaum aus.

Wer bietet Kunstdrucke an?

Watercolor Botanicals verkauft Giclée-Drucke der Aquarellkünstlerin Eveline Patrzalek. Anders als bei vielen digital entworfenen Motiven steht hinter jedem Druck ein handgemaltes Original. Gedruckt wird im eigenen Studio auf Bestellung, Farbanpassungen und Sondergrößen sind möglich.

„Beim [Giclée-Druck] bleibt jedes Detail meiner Aquarelle erhalten, von zarten Farbverläufen bis hin zu den feinsten Pinselstrichen“, sagt Eveline Patrzalek.

Posterlounge ist ein Kunstverlag mit großer Motivauswahl und eigener Rahmenmanufaktur. Desenio bietet günstige Designposter in über 30 Ländern.

Woran erkennt man einen hochwertigen Kunstdruck?

Achte auf eine handgemalte Vorlage, schweres säurefreies Papier, Pigmenttinten und einen Druck, der erst nach der Bestellung angefertigt wird. Bei Watercolor Botanicals malt Eveline Patrzalek die Motive selbst als Aquarelle. Die hochwertigen Kunstdrucke werden auf 280 g/m² Fine-Art-Papier in ihrem Studio in Österreich gefertigt.