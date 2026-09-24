Karin Reisinger wird Vorsitzende der Geschäftsleitung in der Landesorganisation von dm Österreich

Salzburg/Wals (OTS) -

Mit 1. Oktober 2026 wird Karin Reisinger den Vorsitz in der Geschäftsleitung der Landesorganisation von dm Österreich übernehmen. Die bisherige Leiterin des Ressorts Mitarbeiter und der Vertriebsregion West wird in dieser Rolle zur Nachfolgerin von Geschäftsführer Thomas Köck bestellt und mit der Prokura betraut. Thomas Köck steht noch bis Ende 2027 begleitend zur Verfügung, bevor er in den Ruhestand wechseln wird.

Karin Reisinger gehört seit November 2023 der Geschäftsleitung von dm Österreich an und verantwortet das Ressort Mitarbeiter. Seit Juni 2026 leitet sie zusätzlich die Vertriebsregion West. „Mit Karin Reisinger übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit die künftige Verantwortung an der Spitze der Landesorganisation von dm Österreich. Sie kennt unser Unternehmen, unsere Kultur und die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ebenso wie jene unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Harald Bauer, Vorsitzender der Geschäftsführung in der dm Teilgruppe Österreich und Verbundene Länder.

„Ich freue mich, dass wir eine Persönlichkeit aus dem eingespielten und erfolgreichen Geschäftsleitungsteam in den Vorsitz der österreichischen Geschäftsleitung berufen und dass es uns die frühzeitige Weichenstellung möglich macht, gemeinsam den Übergang sorgfältig zu gestalten“, so Thomas Köck, Geschäftsführer dm Österreich.

„In den letzten Jahren ist es uns gelungen, in der Führung der Landesorganisation von dm Österreich ein starkes Team zu formen, das sich der ständigen Weiterentwicklung der Organisation und der Leistungen für unsere Kunden verschrieben hat und damit äußerst erfolgreich ist. dm stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen die Zukunft von dm Österreich mitzugestalten und in noch größerem Ausmaß Verantwortung für die weitere Entwicklung unserer Wirtschaftsgemeinschaft zu übernehmen“, so Karin Reisinger.

Zur Person

Karin Reisinger (43) studierte an der Fachhochschule für Tourismusmanagement in Wien mit den Schwerpunkten Betriebswirtschaft, Controlling und Human Resources. Sie absolvierte einen MBA for International Business am Management Center Innsbruck sowie einen Master of General Management an der Royal Roads University in Kanada mit Fokus auf Organisationsentwicklung, Führung und strategisches Management. Zudem ist sie ausgebildete Mediatorin. Seit November 2023 ist sie Mitglied der Geschäftsleitung von dm Österreich und leitet das Ressort Mitarbeiter sowie seit Juni 2026 zusätzlich auch die Vertriebsregion West.

