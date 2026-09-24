Tapetenwechsel für Tierheimhunde: TierQuarTier Wien sucht liebevolle Zuhause auf Zeit

Wien (OTS) -

Ein ruhiger Schlafplatz, vertraute Abläufe, Spaziergänge und ein bisschen Alltag: Was für viele Hunde selbstverständlich ist, könnte für einige Tierheimhunde in den kommenden Wochen besonders wertvoll werden. Nach einem Wasserschaden starten Mitte Oktober notwendige Trocknungs- und Bauarbeiten im Hundebereich des TierQuarTiers Wien. Mit der Aktion „Tapetenwechsel für Tierheimhunde“ werden deshalb Menschen gesucht, die einem ausgewählten Hund vorübergehend ein Zuhause schenken möchten.

Während der Arbeiten muss ein Teil des Hundebereichs gesperrt werden. Die größte Belastung für die Tiere ist jedoch der zu erwartende Baulärm. Maschinen, ungewohnte Geräusche und Veränderungen im Tagesablauf können gerade für sensible Hunde zusätzlichen Stress bedeuten.

„Ein Tierheim ist für viele Hunde ohnehin eine herausfordernde Umgebung. Wenn dann über Wochen Baulärm, Maschinen und ungewohnte Geräusche dazukommen, ist das für manche Tiere eine enorme zusätzliche Belastung. Genau diesen Hunden möchten wir mit der Aktion eine kleine Auszeit ermöglichen“, sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien.

Gesucht werden geeignete Pflegeplätze für ausgewählte mittelgroße und große Hunde.

Aktuell rechnet das TierQuarTier mit einer Dauer der Baustellenarbeiten von etwa vier bis sechs Wochen. Der genaue Zeitraum kann sich je nach Verlauf der Arbeiten noch etwas verändern und wird vorab gemeinsam mit den jeweiligen Pflegepersonen abgestimmt.

Für die Hunde bedeutet ein Pflegeplatz nicht nur Abstand von der Baustelle. Sie bekommen für einige Wochen die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, einen normalen Alltag zu erleben und Zeit mit Menschen außerhalb des Tierheimumfelds zu verbringen.

Gleichzeitig ist der Tapetenwechsel auch für das TierQuarTier eine wertvolle Chance, die Hunde noch besser kennenzulernen. Im Tierheim kann ihr Verhalten oft nur innerhalb dieser besonderen Umgebung beurteilt werden. In einem Zuhause auf Zeit zeigt sich dagegen, wie ein Hund mit alltäglichen Situationen umgeht: Wie schnell kommt er zur Ruhe? Wie verhält er sich in einer Wohnung oder einem Haus? Wie erlebt er Spaziergänge, Ruhephasen oder das Zusammenleben mit Menschen?

Die Erfahrungen der Pflegepersonen liefern dem Hundeteam wichtige zusätzliche Informationen und können später dabei helfen, noch gezielter das passende dauerhafte Zuhause für den jeweiligen Hund zu finden.

„Wir kennen unsere Hunde im Tierheim sehr gut. Aber ein Tierheim bleibt eine Ausnahmesituation. In einem Zuhause erleben wir oft noch einmal ganz andere Seiten eines Hundes. Diese Erfahrungen sind für uns enorm wertvoll und können uns bei einer späteren Vermittlung helfen, noch besser einzuschätzen, welches Zuhause wirklich zu ihm passt“, erklärt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien.

Welcher Hund passt wohin?

Nicht jeder Hund eignet sich für jeden Pflegeplatz. Interessierte werden deshalb gebeten, einen Fragebogen zu ihrer Wohn- und Lebenssituation auszufüllen. Das Hundeteam des TierQuarTiers prüft anschließend individuell, ob ein passender Hund dabei ist.

Kommt ein Hund infrage, nimmt das TierQuarTier persönlich Kontakt auf. Mensch und Hund lernen einander vorab kennen. Wenn alles passt, darf der Hund auf Grundlage eines Pflegevertrags für die Dauer der Baustellenarbeiten in sein Zuhause auf Zeit einziehen.

Gute Ideen dürfen Schule machen

Inspiriert wurde die Aktion vom „Baustellen-Urlaub“ des Tierheims Arche Noah des Aktiven Tierschutz Austria in Graz. Dort wurde ein ähnliches Modell bereits umgesetzt.

„Gute Ideen im Tierschutz dürfen gerne Schule machen. Deshalb möchten wir nun auch unseren Hunden die Möglichkeit geben, während der Bauarbeiten eine kleine Auszeit vom Tierheim zu bekommen“, so Benda.

Haben Sie ein Plätzchen frei?

Menschen, die sich vorstellen können, einem Tierheimhund für einige Wochen ein Zuhause auf Zeit zu geben, können sich über die Website des TierQuarTiers für die Aktion „Tapetenwechsel für Tierheimhunde“ melden.

Weitere Informationen und Fragebogen: https://www.tierquartier.at/tapetenwechsel/

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier ist eines der modernsten Tierheime Europas - es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.