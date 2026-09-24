  • 24.09.2026, 09:02:08
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Stresstest für die zivile Grundversorgung: Unternehmen der Schwarz Gruppe beteiligen sich an Großübung "Red Storm Charlie"

Neckarsulm/Hamburg (OTS) - 

Neckarsulm/Hamburg (ots)

  • Erstmalige Teilnahme der Unternehmen der Schwarz Gruppe an Übung der Bundeswehr zur zivil-militärischen Zusammenarbeit in Hamburg
  • Stresstest für Lieferketten unter Realbedingungen
  • Spartenübergreifende Kooperation für den Schutz kritischer Infrastruktur

Krisenvorsorge gelingt nur, wenn Staat und Wirtschaft Hand in Hand arbeiten. Als Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) und einer der größten europäischen Grundversorger beteiligen sich die Unternehmen der Schwarz Gruppe vom 24. bis 26. September 2026 an der zivil-militärischen Übung "Red Storm Charlie" in Hamburg. Ziel ist es, die Belastbarkeit von Lieferketten und Krisenstäben unter den Ausnahmebedingungen eines Krisenfalls zu testen.

"Die Bedrohungslage hat sich verändert. Eine funktionierende Grundversorgung und sichere digitale Infrastrukturen sind heute entscheidend für die Souveränität Europas", sagt Harald Mannheim, Head of Defence von Schwarz Digits. "Mit der Teilnahme an 'Red Storm Charlie' übernehmen die Unternehmen der Schwarz Gruppe mit ihrem einzigartigen Ökosystem Verantwortung und erproben Abläufe der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Wir stellen sicher, dass wir gemeinsam mit staatlichen und zivilen Partnern auch in Ausnahmesituationen schnell und verlässlich handeln."

Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe: Beitrag zur Krisenvorsorge

Die Beteiligung der Unternehmen der Schwarz Gruppe wird im Geschäftsbereich Schwarz Digits Defence gebündelt und erstreckt sich über mehrere Sparten.

  • Krisenstab im Einsatz: Die Schwarz Unternehmenssicherheit verantwortet das Personal im Krisenstab, begleitet von Lidl in Deutschland und Kaufland, um sichere Abläufe bei Blackouts oder Ausnahmelagen zu proben.
  • Versorgung an Knotenpunkten: Lidl in Deutschland verantwortet die Notfalllogistik und die Versorgung mit Wasser, hergestellt von der Schwarz Produktion, an zentralen Standorten der Übung.
  • Kreislaufwirtschaft vor Ort: PreZero sichert das professionelle Wertstoffmanagement direkt an den Versorgungsstützpunkten.

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe stärken nicht nur die Widerstandsfähigkeit der europäischen Infrastruktur im digitalen Raum. Sie erweisen sich als verlässlicher Partner im Rahmen einer zivil-militärischen Zusammenarbeit und erproben gemeinsam ihre Fähigkeiten.

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