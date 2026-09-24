  • 24.09.2026, 09:00:41
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OÖ Landesgartenschau Wels 2027: Baustart für den sagenhaften Waldgarten

Spatenstich für eine der sechs Gartenwelten der OÖ Landesgartenschau Wels 2027

Spatenstich am Reinberg: Baustart für den sagenhaften Waldgarten der OÖ Landesgartenschau Wels 2027. v.l.n.r.: Ing. Klaus Unterweger (Bauleiter Tiefbau, Held & Francke), DI Gottfried Struggl (Geschäftsführer OÖ Landesgartenschau Wels 2027), Gerhard Kroiß (Vizebürgermeister Wels), Dr. Andreas Rabl (Bürgermeister Wels), Christian Haagen, MBA (Bürgermeister Thalheim bei Wels), DI David Dobetsberger (Landschaftsarchitekt, atelier dede), DI Sebastian Gstettner (Landschaftsplanung OÖ Landesgartenschau Wels 2027) und Christian Affenzeller (Bauleitung Tiefbau, Held & Francke).

Mit dem Spatenstich wird der Waldgarten nun Schritt für Schritt Realität. In den nächsten Monaten setzen wir die neuen Wege, Erlebnisbereiche und Aussichtspunkte um. Dabei gehen wir behutsam mit dem gewachsenen Baumbestand und den bestehenden Strukturen um. So wird der besondere Charakter des Reinbergs bewahrt und zugleich als neue Gartenwelt der Stadt der Gärten erlebbar

DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027

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Wels (OTS) - 

Mit dem Spatenstich Mitte September ist der offizielle Startschuss für den sagenhaften Waldgarten am Reinberg gefallen. Auf dem rund zehn Hektar großen Areal entsteht eine der sechs Gartenwelten der Stadt der Gärten. Aktuell laufen umfangreiche Erdbewegungen sowie Arbeiten im Bereich der Bautechnik und des Landschaftsbaus. In den kommenden Wochen werden die Arbeiten an den Wegen fortgesetzt und die Fundamente für die neue Aussichtsplattform vorbereitet.


„Mit dem Spatenstich wird der Waldgarten nun Schritt für Schritt Realität. In den nächsten Monaten setzen wir die neuen Wege, Erlebnisbereiche und Aussichtspunkte um. Dabei gehen wir behutsam mit dem gewachsenen Baumbestand und den bestehenden Strukturen um. So wird der besondere Charakter des Reinbergs bewahrt und zugleich als neue Gartenwelt der Stadt der Gärten erlebbar“, betont DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027.

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Vorschau Bild von Reinberg: Baustart für den sagenhaften Waldgarten [PDF, 377.99KB]

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