OÖ Landesgartenschau Wels 2027: Baustart für den sagenhaften Waldgarten

Wels (OTS) -

Mit dem Spatenstich Mitte September ist der offizielle Startschuss für den sagenhaften Waldgarten am Reinberg gefallen. Auf dem rund zehn Hektar großen Areal entsteht eine der sechs Gartenwelten der Stadt der Gärten. Aktuell laufen umfangreiche Erdbewegungen sowie Arbeiten im Bereich der Bautechnik und des Landschaftsbaus. In den kommenden Wochen werden die Arbeiten an den Wegen fortgesetzt und die Fundamente für die neue Aussichtsplattform vorbereitet.