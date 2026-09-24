Volle Betten, hohe Kosten: Mit besserer Preisgestaltung und Vertrieb zu mehr Ertrag

Wien (OTS) -

Hotels, die Zimmer zum Saisonpreis und das aus dem Bauch heraus verkaufen, verschenken Geld im großen Stil: „Das kann sich angesichts des starken Kostenanstiegs in den vergangenen Jahren eigentlich kein Hotel mehr leisten“, bringt Christoph Taussig, Leiter des ÖHV-Campus, die Lage auf den Punkt. Der Hebel zu mehr Wirtschaftlichkeit ist dynamisches Pricing. „Das klingt wahnsinnig kompliziert. Man kann sich aber schrittweise annähern. Schon erste Schritte können sich rasch positiv auf die Einnahmen auswirken.“ Im ÖHV-Lehrgang „Preisgestaltung & Vertrieb“ erfahren Interessierte praxisnah, wie sie mit einfach umsetzbaren Schritten zu einer flexibleren und dynamischeren Preisstrategie kommen.

ÖHV-Lehrgang beginnt mit den Grundlagen

Der Einstieg ins dynamische Pricing ist weder kompliziert noch teuer. „Der erste Schritt ist, Preise für das ganze Jahr oder einzelne Saisonen nicht starr festzulegen. Denn wer seine Preise flexibel hält, kann auf Veränderungen bei Nachfrage und Auslastung reagieren und mit einem der wirksamsten Instrumente gezielt gegensteuern: dem Preis“, so Taussig.

Flexibel reagieren, statt überrascht zu werden

Die meisten Hotels haben den ersten Schritt in Richtung dynamischer Preisgestaltung ja längst hinter sich: Sommer-, Winter- und oft noch dazu Nebensaisonpreise, also unterschiedliche Preise für unterschiedliche Zeiträume. Sie zeitnah nach der konkreten Nachfrage auszurichten, ist der nächste logische Schritt. Der Lehrgang vermittelt die Grundlagen: Welche fixen und variablen Kosten fallen an? Wann entstehen Nachfragespitzen, wann Lücken?

Praxisnahe Umsetzung statt komplizierter Theorie

Der Lehrgang hilft Hotels rasch zu reagieren. Dazu kommt der oft unterschätzte Hebel Stornobedingungen: Mehr Flexibilität hat für Gäste einen Wert. Und sie sind bereit, dafür zu bezahlen. Auch das Management von Zielgruppen, Buchungskanälen und Bewertungen ist Thema. Wichtig: Vermittelt werden nicht abstrakte Modelle, sondern konkrete Werkzeuge zur Kostenanalyse, der Umgang mit steigender und sinkender Nachfrage, die Stärkung des Direktvertriebs und damit die Senkung der Vertriebskosten. Das erste viertägige Modul startet am 13. Oktober 2026 im G’sund & Natur Hotel Die Wasnerin in Bad Aussee, das zweite findet von 10. bis 13. November 2026 im Gut Sonnberghof Naturhotel in Mittersill statt.

Mehr Details zum Lehrgang Preisgestaltung und Vertrieb finden Interessierte hier. Der ÖHV-Campus ist Österreichs einziges ISO-zertifiziertes touristisches Weiterbildungsinstitut.

Weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse, Pressefotos von Christoph Taussig hier zum Download.