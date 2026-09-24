Wenn die Unterweisung fehlt: Warum Brandschutzschulung in Risikobetrieben keine Kür ist

Graz (OTS) -

Ein tragischer Brand in einem Grazer Innenstadtlokal zu Silvester 2023/24, bei dem eine Person ums Leben kam und mehrere Gäste verletzt wurden, endete im Frühjahr 2026 vor dem Straflandesgericht Graz mit einer Verurteilung des Betreibers. Der Fall ist ein aktueller, drastischer Beleg dafür, wie unmittelbar die betriebliche Sicherheitsorganisation – Fluchtwege, Feuerlöscher, Mitarbeiterverhalten im Ernstfall – über Leben und Gesundheit von Gästen und Personal entscheidet.

Die Pflicht gilt immer – verschärft in Risikobetrieben

Die Verpflichtung zur Brandschutzunterweisung nach § 12 ASchG trifft jeden Arbeitgeber in Österreich, unabhängig von Branche oder Betriebsgröße. Sie verlangt eine Unterweisung, die tatsächlich verstanden wird, nicht nur formal dokumentiert ist – vor Aufnahme der Tätigkeit, bei Versetzung, bei neuen Arbeitsmitteln und mit erforderlicher Wiederholung.

In Betrieben mit erhöhter Brandgefahr – etwa in der Gastronomie mit offener Küchentechnik, in der Beherbergung oder überall dort, wo brennbare Materialien in Mengen vorhanden sind – kommen nach § 15 ASchG zusätzliche Anforderungen hinzu: die Benennung und gesonderte Ausbildung von Mitarbeitern für Brandbekämpfung und Evakuierung sowie eine entsprechend höhere Löschausstattung. Die Grundpflicht selbst kennt jedoch keine Ausnahme für kleine oder vermeintlich risikoarme Betriebe.

Die praktische Hürde: nicht der Wille, die Umsetzung

In der betrieblichen Realität scheitert Unterweisung selten am fehlenden Bewusstsein, sondern an der Organisation: Schichtbetrieb, hohe Personalfluktuation und sprachlich gemischte Teams machen eine klassische Präsenzschulung zu einem fixen Termin für alle Mitarbeiter oft unpraktikabel – mit der Folge, dass sie ausfällt oder nur pro forma abgehakt wird. Und selbst wenn sie stattfindet: Eine Unterweisung, die ein Mitarbeiter sprachlich nicht versteht, erfüllt die gesetzliche Pflicht nach § 12 ASchG nicht, auch wenn sie formal dokumentiert wurde.

Die Antwort: einfach, mehrsprachig, jederzeit verfügbar

Der Pölzl Fire Campus reagiert auf genau diese Lücke: ein zeitunabhängiges E-Learning-Format, das aktuell in acht Sprachen verfügbar ist – Deutsch, Türkisch, Bosnisch, Rumänisch, Kroatisch, Ungarisch, Englisch und Arabisch. Möglich wird diese Skalierbarkeit durch den Einsatz von KI in Produktion und Übersetzung; die fremdsprachigen Inhalte werden vor Freischaltung fachlich geprüft. Der brandschutzfachliche Inhalt selbst stammt aus 38 Jahren praktischer Erfahrung im Brandschutzwesen und kommt so allen Mitarbeitern zugute, unabhängig von ihrer Muttersprache.

Was konkret unterwiesen werden muss

Lage und Kennzeichnung von Fluchtwegen und Notausgängen

Feuerlöscherstandorte und deren praktische Bedienung

Verhalten im Brandfall gegenüber Gästen

Meldewege und Zuständigkeiten im Betrieb

Regelmäßige Wiederholung, dokumentiert mit Unterweisungsnachweis

Fazit

Brandschutzunterweisung ist eine gesetzliche Pflicht mit realer Durchschlagskraft – der eingangs geschilderte Fall zeigt, was auf dem Spiel steht, wenn sie versäumt wird. Für Betreiber, gerade in personalintensiven und mehrsprachigen Branchen, ist die entscheidende Frage nicht, ob unterwiesen werden muss, sondern wie das organisatorisch tatsächlich gelingt.